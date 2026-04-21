這種挑戰你敢參加嗎？近日有馬來西亞網友發文，徵求「敢在墳墓睡一晚」的勇者，挑戰成功可獲得新台幣1.7萬元的獎金，引發網友正反熱議。
大馬媒體報導，一個名為「Geng Gali Kubur Terengganu（瓜拉登嘉樓掘墓人幫）」的團體，近日在Threads上發文，徵求「敢在墳墓睡最久的人」，地點選在當地華人義山、瓜拉登嘉樓惹蘭普薩拉墓地（Jalan Pusara Cemetery），參賽者必須從晚上12點在墳墓中睡到早上7點，最後一個離開墓地的人，將能獲得2,500 令吉（約 1.7 萬台幣）的獎金，亞軍1,000令吉、季軍500令吉，免費報名。
這篇貼文引發網友正反論戰，有些人不滿説「為什麼要做這種奇怪的事？前幾天才剛有抓蛇大賽，現在又有墳墓睡覺大賽」，也有人質疑比賽的安全問題，擔心參賽者長時間待在狹窄黑暗空間可能帶來的心理影響；也有網友笑說「為了奪冠要吞多少顆安眠藥？」
對此，馬華登州聯委會公民社會運動聯繫與協調局主任王子銘18日代表馬來西亞華人前往警局備案，並向媒體投訴、要求相關單位調查。
王子銘表示，華人社群不久前才剛度過莊嚴肅穆的清明節，節日期間民眾返鄉掃墓、緬懷先人，體現慎終追遠的傳統美德，「然而，該項挑戰活動卻將墓地作為娛樂題材，嚴重冒犯文化與宗教情感，令人難以接受」。
當地媒體調查，這篇貼文附上的聯絡號碼始終無法接通。因此這看起來更可能像是一場惡意的「惡作劇貼文」，企圖利用獵奇題材吸引流量。
文章來源：睡坟场比赛 敢挑战吗？ 冠军可获2500 被质疑恶搞、Bizarre Terengganu Contest Offers RM2,500 Prize Money If You Sleep In A Grave All Night?
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這篇貼文引發網友正反論戰，有些人不滿説「為什麼要做這種奇怪的事？前幾天才剛有抓蛇大賽，現在又有墳墓睡覺大賽」，也有人質疑比賽的安全問題，擔心參賽者長時間待在狹窄黑暗空間可能帶來的心理影響；也有網友笑說「為了奪冠要吞多少顆安眠藥？」
對此，馬華登州聯委會公民社會運動聯繫與協調局主任王子銘18日代表馬來西亞華人前往警局備案，並向媒體投訴、要求相關單位調查。
王子銘表示，華人社群不久前才剛度過莊嚴肅穆的清明節，節日期間民眾返鄉掃墓、緬懷先人，體現慎終追遠的傳統美德，「然而，該項挑戰活動卻將墓地作為娛樂題材，嚴重冒犯文化與宗教情感，令人難以接受」。
當地媒體調查，這篇貼文附上的聯絡號碼始終無法接通。因此這看起來更可能像是一場惡意的「惡作劇貼文」，企圖利用獵奇題材吸引流量。
文章來源：睡坟场比赛 敢挑战吗？ 冠军可获2500 被质疑恶搞、Bizarre Terengganu Contest Offers RM2,500 Prize Money If You Sleep In A Grave All Night?