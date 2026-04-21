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北捷「夏天臭味塞滿車廂」！乘客搭過爆共鳴

下班搭捷運那種五味雜陳的臭味馬上就飄出來，臭味地獄車廂季節又開啟了，台灣人可不可以注重一下體味管理？

▲夏天即將正式到來，有不少乘客希望大家都能做好體味管理，在社群引爆討論。（示意圖／台北捷運公司提供）

推廣止汗劑的季節已經到了！體味管理人人都有責

最佳使用時機是睡前，因為這時排汗量最少，隔天的效果才會好，和體香劑是不一樣的喔！

▲止汗劑是不少人夏天必備的用品之一，但記得不是出門才噴，最佳使用時機是睡前，因為這時排汗量最少，隔天效果更好。（圖/Threads）

止汗劑千萬不要噴全身，否則可能會因為汗腺全部堵住而中暑。

但要記得如果這些地方有皮膚過敏、毛囊炎跟傷口的話是不能噴的哦！以免會發生刺激性的皮膚炎。

台北捷運是許多雙北人上下班搭乘的重要運輸工具，每天至少都要載上百萬人，然而最近有乘客就表示：「這幾天天氣才剛變熱，恐怖的味道又馬上開始飄出來！地獄車廂季節又開啟了」貼文引爆熱烈迴響，不少人非常有共鳴提到：「如果很會流汗愛用止汗劑！夏天捷運車廂的味道真的很可怕。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這幾天天氣稍微變熱一點，知道自己很會流汗就噴止汗劑、流汗有味道就帶換洗衣物，望周知」。貼文曝光後，不少人都相當有共鳴表示、「夏天北捷車廂真的是地獄，那味道真的難以形容的臭，每年夏天都這樣」、「不會體味管理的人水準真的很差....。」而剛好網紅阿滴日前也在「Threads」上貼文指出「推廣止汗劑的季節到了，大家記得可以用止汗劑喔，是個好東西！益人不損己」也釣出許多網友留言分享表示：「請大家做好體味管理，不然我怕我會昏倒在捷運或公車上」、「體味管理在夏天人人有責！拜託大家了真的」、「感謝阿滴推廣.....拜託大家愛用了。」皮膚專科蕭雅文醫師也提醒止汗劑的使用時機，並不是出門才在使用，由於止汗劑的主要成分是鋁鹽，功能是暫時堵住汗腺出口，《NOWNEWS》記者自己夏天因為很會流汗，也有經過皮膚科醫生諮詢使用止汗劑，所以還算小有研究，這邊還要提醒民眾，噴的位置要以容易有氣味產生的「大汗腺」去噴，像是腋下、肛門及陰部等部位，