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廢除出口類別限制

菲律賓表示歡迎

強化日本自身軍事產業

日本政府今（21）日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除了對海外武器銷售的限制，將允許出口飛彈等殺傷性武器，為出口軍艦、飛彈及其他武器開闢了道路。外媒報導透露首批殺傷性武器接收國包括菲律賓。日本政府21日在內閣會議和書面形式召開的國家安全保障會議（NSC）閣僚會議中，通過修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除原先將大多數軍事出口限制在「救援、運輸、警戒、監視及掃雷設備」的五大出口類別。未來，部長與官員將改為針對每項擬議的銷售案件進行實質評估。日本將保留三大出口原則，承諾進行嚴格審查、控制轉移至第三國，並禁止向參與衝突的國家銷售武器。但在說明這項變革的簡報中，政府表示，若被判定為國家安全所必需，可以破例處理。路透社報導指出，這是日本數十年來最大規模的國防出口規則改革，此舉旨在強化日本的國防工業基礎，也標誌著日本再次遠離形塑其戰後安全政策的和平主義限制。烏克蘭與中東的戰爭正使美國的武器產能吃緊，這為日本擴大了機會。與此同時，由於在美國總統川普（Donald Trump）領導下，華盛頓長期以來的安全承諾顯得較不確定，美國在歐洲與亞洲的盟友也正尋求供應商多元化。日本首相高市早苗在社群平台X（舊稱推特）上發文表示：「現在沒有任何一個國家能獨自保護自身的和平與安全，在國防裝備方面相互支持的夥伴國家是不可或缺的。」日本官員與外交官透露，從波蘭到菲律賓等國都在現代化其軍隊的過程中探索採購機會。其中兩名消息人士稱，首批交易之一可能是向馬尼拉出口二手軍艦。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）對日本的規則變動表示歡迎，他在聲明中稱這將使菲方獲得「最高品質」的國防物資，從而「增強國內韌性」，並「透過威懾力為地區穩定做出貢獻」。菲律賓與日本西南群島共同構成了軍事規劃者所稱的「第一島鏈」，這串島鏈限制了中國從其沿海海域進入西太平洋的管道。隨著北京在區域影響力增長，馬尼拉與東京已深化安全聯繫，於去年9月簽署了相互准入協定，並在今年1月放寬了軍事物資交換規則。東京當局希望國防出口能增加產量、降低單位成本及增加產能，來支撐其工業基礎，以便在軍事危機時調用。像是三菱重工等承包商雖然具備建造潛艦、戰鬥機與飛彈等先進系統的能力，但數十年來一直依賴日本自衛隊這一單一客戶的小額訂單。蘭德公司（RAND Corporation）日本安全政策專家霍農（Jeffrey Hornung）表示：「這導致了成本高昂與效率低下。透過擴大市場，他們希望能受益於規模經濟，並為日本工業基礎注入新活力，特別是許多規模較小的公司。」日本目前正推行前所未有的強軍計畫，購買飛彈、匿蹤戰機及無人機，稱這是威懾中國威脅所必需的。北京方面則表示，其在東亞及其他地區的意圖是和平的。此外，日本正與英國和義大利共同研發預計於2030年代中期部署的新一代戰鬥機，這是分擔開發成本並獲取新技術戰略的一部分。日本近年來已穩步將國防開支提升至GDP的2%，預計高市政府將在今年發布新安全戰略時宣布進一步調升。