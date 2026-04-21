我是廣告 請繼續往下閱讀

▲44歲汪姓女子駕駛的小客車遭到波及，所幸並未有受傷情形。（圖／警方提供）

新北市新莊區昨（20日）晚間發生一起追撞翻車事故，意外扯出毒駕案外案。一名20歲的林姓男子駕駛一輛俗稱「運兵車」的豪華休旅車行經中環路一段與環漢路三段路口時，猛力追撞前方車輛，導致整輛車當場失控側翻至對向車道。轄區警方獲報到場處理車禍，竟在林男車內與同車的黎姓女乘客身上，搜出毒品依托咪酯（喪屍煙彈）及吸食器，而林男的毒品快篩更呈現陽性反應。全案訊後將林男、黎女兩人依違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。據了解，這起交通事故發生於20日晚間9時許。當時44歲的汪姓女子駕駛自小客車沿著環漢路三段行駛，正準備左轉進入中環路一段時，突遭後方由林男駕駛的車輛猛烈追撞。強大的撞擊力道讓林男駕駛的車輛瞬間失控，整輛車向左側翻橫躺在對向車道上。警消獲報後，迅速協助排除事故車輛以維持交通順暢。肇事的林男因受傷，第一時間已被緊急送往輔大醫院救治，所幸經診治後並無生命危險；而遭撞的汪女則幸運逃過一劫，並未受傷。警方後續介入調查，確認雙方駕駛的酒測值均為0。但員警在檢視肇事車輛時察覺有異，當場在林男的車內查獲1顆依托咪酯煙彈及1組吸食器，經對林男實施唾液快篩，赫然呈現毒品陽性反應，證實其涉嫌毒駕肇事；警方隨後進一步搜索，又在同車的黎姓女乘客身上查扣另外3顆依托咪酯煙彈，當場將兩人依法逮捕。至於詳細的車禍肇事原因與責任歸屬仍有待進一步調查釐清。