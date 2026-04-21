我是廣告 請繼續往下閱讀

越南河內一處平交道日前發生驚險事故，一輛轎車在警示燈已啟動、道閘即將關閉時仍試圖通過，結果受困鐵軌區間，民眾緊急協助仍無法排除危機，駕駛最後棄車逃生，列車隨後高速撞上車體，整輛車被撞飛並嚴重毀損，現場畫面曝光後引發關注，所幸未造成傷亡。根據《勞動報》報導，事故發生於河內市一處鐵路平交道，事發時間接近傍晚尖峰時段。當時轎車駛入鐵軌範圍後，道閘突然放下，車輛被卡在鐵軌與欄杆之間，無法前進也無法倒退，瞬間陷入進退兩難的危險情境。現場民眾見狀後立即上前協助，有人嘗試抬起道閘、有人指揮駕駛倒車，但由於道閘已啟動自動鎖定機制，外力難以在短時間內打開，轎車仍卡在軌道中央。此時遠方傳來列車鳴笛聲，顯示列車已進入該路段，現場氣氛瞬間轉為緊張。駕駛多次嘗試重新發動並移動車輛，但未能成功，在列車逐漸逼近的情況下，只能在最後關頭棄車逃離。周邊民眾也迅速撤離鐵軌範圍，避免遭到波及。數秒後，列車高速通過平交道，直接撞上仍停留在軌道上的轎車，強烈撞擊力將車輛整個撞飛，車體嚴重變形，零件四散，道閘設施也受到破壞。從流出的畫面可見，撞擊瞬間產生巨大聲響，車體被推離原本位置，鐵軌周邊散落車殼與零件，場面驚險。列車事後緊急煞車並暫停行駛，相關單位趕赴現場進行處理與清理作業。初步調查指出，事故與駕駛未依規定停等有關。當平交道警示燈已亮起、道閘開始放下時，駕駛仍選擇強行通過，導致車輛停留在危險區域，最終釀成事故。相關單位後續也將釐清責任歸屬，並檢視平交道安全設施是否仍有改善空間。越南近年平交道事故時有所聞，多數案例與駕駛誤判通行時機或忽視警示系統有關。交通部門持續呼籲，駕駛行經鐵路道口時應提前減速，遇警示啟動務必停車等待，避免因短暫搶快而釀成重大意外。