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▲本場比賽灰狼取得系列賽非常大的進展，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）對約基奇（Nikola Jokić）銅牆鐵壁般的防守，一對一、不靠包夾也能夠有所限制。（圖／美聯社／達志影像）

▲愛德華茲全場25投10中，攻下30分10籃板的得分、籃板上雙數據。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊似乎真的賭錯了，他們原本有機會取得西區第4去對陣火箭，但最終選擇第3。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽首輪第2戰，丹佛金塊在主場踢到鐵板。儘管首節一度領先多達14分，但明尼蘇達灰狼展現強大韌性，在領袖愛德華茲（Anthony Edwards）與蘭德爾（Julius Randle）聯手轟下54分的帶領下，最終以119：114逆轉擊敗金塊，將系列賽總比分追成1比1。金塊過去對上灰狼始終打得很辛苦，對手高大的內線以及充沛的運動能力對於高原之城的限制很大，或許他們在例行賽尾聲「選錯了劇本」，為了避開雷霆而選擇與馬刺同一半區，卻沒料到在首輪就遇上了球風最相剋的宿敵，晉級前景出現變數。本場比賽灰狼取得系列賽非常大的進展，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）對約基奇（Nikola Jokić）銅牆鐵壁般的防守，一對一、不靠包夾也能夠有所限制。雖然戈貝爾全場僅得2分7籃板，但在關鍵的第四節，這位前最佳防守球員（DPOY）徹底統治了禁區。約基奇在第三節單節狂砍16分，看似要接管比賽，但到了末節面對戈貝爾的單兵防守，約基奇竟然只有7投1中。末節最後4分40秒，約基奇兩度單打戈貝爾不中，甚至還摔出界外，直接導致金塊進攻當機並被灰狼發動快攻反超。戈貝爾在比賽剩2分06秒時的一記霸氣補扣，更是徹底粉碎了金塊逆襲的希望。就算戈貝爾這一招失靈，灰狼也還有雙塔模式，利用蘭德爾 （Julius Randle）或里德（Naz Reid）頂防、戈貝爾協防的模式限制約基奇，防守資源非常充沛，這也是金塊不好打灰狼的根本原因。灰狼能贏球，除了防守，還靠著愛德華茲的巨星等級演出。儘管膝蓋明顯不適，愛德華茲全場25投10中，攻下30分10籃板的得分、籃板上雙數據，尤其在第二節率隊打出24：4的狂潮，是逆轉的奠基者。而蘭德爾則展現了極強的內線侵略性，全場14投7中、罰球10中8，貢獻24分9籃板6助攻。他在末節關鍵時刻頻頻強攻禁區製造犯規，成為金塊防線無法處理的難題。愛德華茲上限極高，多次在季後賽證明自己狀態好時可以主宰一個系列賽。甚至能和SGA對位而不落下風，他的缺點是不夠穩定。但是金塊剛好沒有適合限制他的防守球員，戈登（Aaron Gordon）對他來說太慢，布勞恩（Christian Braun）又太瘦了。當愛德華茲能夠衝起來時，金塊不得不使用包夾，這時候就創造給灰狼大量外線投籃機會，今天灰狼34投14中，命中率破4成，使金塊顧此失彼。而防守端他們限制住金塊雙星，也讓球隊取得攻防轉換取分機會，也是末節能夠翻盤的關鍵。金塊後場大將穆雷（Jamal Murray）本場表現依舊出色，轟下全隊最高的30分7籃板7助攻，但他在第四節明顯陷入體能危機，關鍵跳投失手也葬送了追平機會。更令人擔憂的是金塊的板凳深度。雖然小哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻16分，布勞恩（Christian Braun）也拿到16分，但在高強度的防守下，金塊除了核心球員外，缺乏穩定的第二得分點。約基奇全場20投8中、三分球7投1中的低迷效率，反映出在灰狼高大長人陣的輪番消耗下，兩屆MVP也顯得力不從心。回頭來看，金塊似乎真的賭錯了，他們原本有機會取得西區第4去對陣火箭，但最終選擇拿西區第3的名次。雖然確實全力求勝是很好的職業態度，但有時候也要考慮一下戰略布局，這方面來說馬龍（Michael Malone）還是比阿德爾曼（David Adelman）機靈一些。如今在主場丟失優勢，系列賽戰線拉長，對在丹佛高原作戰的球員體能是極大考驗。如果金塊無法解決約基奇被戈貝爾單防限制的問題，這支衛冕軍即便能在這輪系列賽艱難晉級，次輪面對體能充沛、由文班亞馬領銜的馬刺，金塊恐怕也已是強弩之末。