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▲公路局副總工程司姜宇峰（中）、工務組組長陳貴芳（右）、北區公路新建工程分局分局長陳永傑（左）。（圖／記者李青縈攝）

淡江大橋下月12日即將通車，不過近日卻因機車道寬度狹窄引發爭議，交通部公路局今臨時加開記者會，說明淡江大橋機車道設計。公路局表示，全段機車專用道採取分隔式設計，寬度為2.5公尺，符合《公路路線設計規範》規定，而未來車道加寬可能性不高。淡江大橋機車道採取實體分隔，交通部公路局表示，車道寬度2.5公尺，符合路線設計規範規定，但社群上更有網友實測不包含路肩可行駛寬度僅有1.6公尺。公路局組長陳貴芳指出，外界所稱約1.5公尺或1.6公尺，是指標線內的空間，並非工程設計規範所認定之橫斷面車道寬度規範。淡江大橋是目前全世界最寬的單索斜張橋，陳貴芳表示，淡江大橋是省道台61線快速公路系統，依規定普通重型以下的一般機車不得行駛快速公路主線，但考量淡水、八里兩地的短程旅次需求，因此在主線車道外側設置實體分隔的機車專用單車道。機車專用道速限為每小時40公里，全橋長約2公里，行駛時間約3分鐘；淡江大橋機車專用道包含上、下引道及橋面段是全段分隔式機車道設計，橫斷面寬度為2.5公尺，符合《公路路線設計規範》規定。陳貴芳說，考量主橋斜張鋼纜區段的斜索阻尼器，雖位於機車專用道護欄外側，為降低潛在可能的視覺影響，故在該範圍的機車道範圍內分別調整內、外路肩寬度，以導引機車騎士能更安全地通過。至於事故處理及救援議題，公路局副總工程司姜宇峰表示，若機車道發生交通事故，相關事故處理及救援，基本上與現行橋面採機車專用道及引道發生事故時的處理相同，救護車輛可利用鄰近主線車道靠近事故地點，並視現場狀況運用自行車及人行空間協助人員救援。若事故車輛無法自行移動，未來橋梁管理中心有24小時機車專用道拖吊處理的必要機具，以迅速排除事故車輛，恢復橋面車流之通行。至於後續是否有機會變成汽機車混流，或是加寬機車道？姜宇峰說，依照法規、快速道路設計等，混流執行有困難；而車道加寬因為考量斜索阻尼器因此有難度。