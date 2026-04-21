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台中市藝文展演活動近年呈爆發式成長，市議員林昊佑今（9）日議會質詢指出，台中售票演出場次連年創新高，今年上半年更可望超越去年規模。然而，隨著「演唱會經濟」興起，黃牛票問題卻日益猖獗，市府的查緝力道與裁罰成效顯然未能跟上腳步，恐影響城市競爭力。林昊佑指出，儘管中央已修法加重黃牛罰則，但台中市近年的執行成效令人汗顏。統計顯示，110及111年裁罰件數竟然「掛零」，112至113年間也僅查處約15件。相較之下，台北市一年裁罰近400件、金額高達4000萬元。林昊佑直言，沒有裁罰就沒有嚇阻效果，市府的執法態度是關鍵。文化局表示，黃牛票查處需具備明確交易事證，過去部分案件因證據不足導致裁罰困難。未來將強化蒐證機制，並與警察局建立聯合稽查專案，跨局處合作以提升查緝能量。針對黃牛轉售猖獗的制度漏洞，林昊佑建議市府應扮演更積極的角色，例如透過「場館租金優惠」作為誘因，鼓勵主辦單位採用實名制購票，從源頭壓縮黃牛空間。新聞局表示，目前雖持續鼓勵業者採取實名制，但考量大型活動進場人流控管與效率，實務上仍有困難，將與業者進一步研議可行作法。除配套不足，林昊佑亦關注娛樂稅的運用效益。他指出，台中每年收取可觀的展演娛樂稅，卻缺乏明確的「專款專用」回饋機制來扶植藝文產業。林以自身「追星族」經驗感嘆，台中人想看大型演唱會仍常需北上或南下，若資源未回流產業，業者便缺乏落腳台中的動力。林昊佑強調，隨著台中巨蛋等大型場館即將陸續完工，市府應超前部署，建立完善的實名制推廣機制與娛樂稅回饋制度，確保台中真正轉型為「藝文展演之都」，而非空有場次增加，卻讓黃牛橫行、人才與資源外流。