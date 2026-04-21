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「鄭習會」落幕之際，中共領導人習近平加碼送上「惠台大禮包」，包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光與農漁產品展銷等10項措施，這讓國民黨主席鄭麗文表達高度感謝；不過，經濟部則是回擊稱，中共「以商干政」的手段無效，無需再走依靠中國的回頭路。對此，前立委林濁水認為，該說法大有問題，並提出3點論述直呼：「有何不可？」林濁水表示，所謂「無需再走依靠中國的回頭路」，言下之意，過去台灣經濟全是依靠中國，這說法大有問題。首先，台灣的技術、組裝商品的基本原件，乃至機器設備，本來就高度依賴美日而非中國；原件組成終端產品，也主要出口到美歐日，而非中國。台灣過去本來不靠中國，早就和世界緊密接軌，何來今天走回頭路的事？其次，林濁水提到，台灣過去對中國並非0依賴，但依賴的是勞工人力和土地資源。今天高端AI產品組裝已搬離中國，但中國的中低階的市場仍然大增，由於本是舊有市場，也沒有今天走回頭路的事。最後，林濁水強調，中國10項惠台大禮包中，如果進一步開放最有份量的是觀光，但是台灣雖然開拓美日等非紅市場有成，但是觀光客總量仍距新冠疫情前有很大差距，只要做好管制規劃，「讓中國」進一步走回頭路，有何不可？