藝人何篤霖73歲的胞兄日前在花蓮縣警察局籃球場打球時，突發心肌梗塞倒地、一度失去心跳，當時正在大門站崗的保安隊警員林佳輝強忍手部舊傷，並聯手交通隊組長陳信義實施CPR與電擊搶救下，成功從鬼門關前將他救回，事後何篤霖也親自赴警局致謝，還開玩笑說：「（警察）除了抓壞人，還能救人，真的非常感謝」、「以後要打籃球都要來這邊（保安隊）！」
何篤霖哥哥籃球打一半 心梗倒地無呼吸心跳
4月18日下午，何篤霖的哥哥在花蓮縣警局籃球場運動時，突然心肌梗塞發作，當場倒地且無呼吸心跳（OHCA），情況相當危急，當場執勤的47歲保安隊霹靂小組警員林佳輝發現後，立刻衝上前展開急救，並同步請同事協助通報119，恰巧交通隊組長陳信義督勤經過，迅速取來自動體外心臟電擊去顫器（AED）支援。
警員忍傷狂壓CPR搶命 何篤霖哥哥撿回一命
林佳輝在施行胸外按壓時，左手拇指舊傷撕裂，但仍咬牙持續壓胸，搭配交通隊組長陳信義使用AED電擊，歷經一波波搶救才讓男子恢復呼吸與心跳，送醫後確認為突發性心肌梗塞，但因搶救及時，生命徵象穩定，已轉入普通病房休養。林佳輝表示，十年前曾因無法救回外婆而耿耿於懷，此次成功救回何男，終於彌補了當年的遺憾。
何篤霖親赴警局致謝 直呼哥哥真是福大命大
事後經確認，獲救者正是男星何篤霖的哥哥，何篤霖得知消息後，於昨（20）日親自前往花蓮縣警察局，向林佳輝與在場協助的員警當面表達感謝，直呼哥哥真的是福大命大，現場氣氛溫馨感人。
今天稍早，何篤霖在直播中表示，哥哥平時熱愛運動、不顧年齡強度，這次能死裡逃生全靠警方機警相助，更提到哥哥被緊急送醫時一度成為「無名氏」，讓家屬心急如焚，所最後有驚無險，最後強調哥哥已經平安，感謝外界的關心。
資料來源：何篤霖 Ho Tu Li臉書
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4月18日下午，何篤霖的哥哥在花蓮縣警局籃球場運動時，突然心肌梗塞發作，當場倒地且無呼吸心跳（OHCA），情況相當危急，當場執勤的47歲保安隊霹靂小組警員林佳輝發現後，立刻衝上前展開急救，並同步請同事協助通報119，恰巧交通隊組長陳信義督勤經過，迅速取來自動體外心臟電擊去顫器（AED）支援。
警員忍傷狂壓CPR搶命 何篤霖哥哥撿回一命
林佳輝在施行胸外按壓時，左手拇指舊傷撕裂，但仍咬牙持續壓胸，搭配交通隊組長陳信義使用AED電擊，歷經一波波搶救才讓男子恢復呼吸與心跳，送醫後確認為突發性心肌梗塞，但因搶救及時，生命徵象穩定，已轉入普通病房休養。林佳輝表示，十年前曾因無法救回外婆而耿耿於懷，此次成功救回何男，終於彌補了當年的遺憾。
何篤霖親赴警局致謝 直呼哥哥真是福大命大
事後經確認，獲救者正是男星何篤霖的哥哥，何篤霖得知消息後，於昨（20）日親自前往花蓮縣警察局，向林佳輝與在場協助的員警當面表達感謝，直呼哥哥真的是福大命大，現場氣氛溫馨感人。
今天稍早，何篤霖在直播中表示，哥哥平時熱愛運動、不顧年齡強度，這次能死裡逃生全靠警方機警相助，更提到哥哥被緊急送醫時一度成為「無名氏」，讓家屬心急如焚，所最後有驚無險，最後強調哥哥已經平安，感謝外界的關心。