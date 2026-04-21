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明尼蘇達灰狼隊今（21）日在季後賽首輪第2戰上演驚天逆轉，在最多落後達19分的情況下，最終以119：114客場擊敗丹佛金塊。賽後，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在接受採訪時語出驚人，直指金塊全隊防守平庸，灰狼只需「針對防守差的人打點」即可取勝，挑釁意味極其濃厚。當記者問及灰狼如何在進攻端找回節奏並完成逆轉時，麥克丹尼爾斯語氣不屑地表示：「我們就是衝擊約基奇（Nikola Jokić）、穆雷（Jamal Murray），在進攻端針對所有防守差的球員去打。」記者隨即追問：「你覺得他們全隊都是防守差的球員嗎？」麥克丹尼爾斯斬釘截鐵地回答：「是的，他們全都是防守差的球員。」他更點名小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、約翰遜（Keldon Johnson）以及戈登（Aaron Gordon）通通不是防守好的球員，認為金塊防線存在巨大破綻。面對對手的公然嘲諷，金塊代理教練阿德爾曼（David Adelman）在賽後顯得頗為無奈。他坦言金塊在第二節確實被帶亂了節奏，「他們一直在針對我們的防守腳步進行攻擊，迫使我們陷入不斷的輪轉防守。我們曾嘗試用聯防，但效果也不好。」阿德爾曼特別強調，森林狼在二次進攻得分上以20：3的絕對優勢領先，這讓金塊即便打出精彩的第一節也無力守成。據隨隊記者報導，這場慘遭19分大逆轉的失利重創了衛冕軍士氣，賽後金塊更衣室裡「鴉雀無聲」。金塊大將穆雷則將敗因歸咎於個人準頭與籃板保護。他表示：「要贏球就得把球投進，而我今晚在第四節投丟了太多的球。」對於最後時刻落後3分卻選擇切入拿2分的爭議戰術，穆雷解釋是希望先拿分再進行全場緊逼與犯規戰術，可惜最終未能執行成功。穆雷也罕見地對籃板保護提出嚴厲批評：「我們太急著打反擊，卻沒先抓下籃板。我們必須把魯迪（戈貝爾）和對方球員擋出籃板區，哪怕犧牲快攻節奏也要守住一次進攻。」灰狼教頭芬奇（Chris Finch）則將勝利歸功於球員的冷靜。他指出，在開局手感不佳且落後近20分的情況下，是蘭德爾（Julius Randle）透過強力的禁區單打改變了比賽態勢。芬奇也特別盛讚帶傷上陣的愛德華茲（Anthony Edwards）展現了卓越的領袖氣質，「他在場上展現了極佳的侵略性與判斷力。」