我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火導致國際高油價高漲，進而引發原物料上漲，國內市場也出現「塑膠袋之亂」，為了挺商圈、傳統市場等微型商家對抗通膨，並響應「減塑政策」，兆豐金控號召子公司募集逾3.2萬個乾淨二手袋，投入大眾消費市場循環使用，環境部資源循環署副署長劉怡焜也致贈感謝狀，由兆豐金總經理張傳章代表接受。兆豐金表示，3.2萬個乾淨二手袋、購物袋將全力配合環境部「袋袋箱傳-二手袋循環平台」規劃，提供商圈與市場店家所需，活化集團同仁的資源與愛心，一同為「減廢、省錢、護地球」的共贏生活圈貢獻心力。因應油價波動所帶來的微型經濟轉型，兆豐金也鼓勵同仁消費購物時，自備購物袋，降低塑膠袋使用頻率，落實從消費者需求減量做起。此外，子公司製作活動贈品時，也以具備環保、重複使用的特色為優先，例如銀行近年推出的環保筷、環保杯、購物袋、背包等，無論在金融服務愛心公益嘉年華、金融博覽會等活動中皆廣受國人喜愛，間接鼓勵大眾資源重複使用，避免浪費。響應政府循環經濟政策，兆豐金以實際行動鼓勵旗下子公司銀行、票券、保險、證券、投信、資產管理踴躍參與，今（2026）年初也參與「-1111循寶夠物節」，近萬名員工募集到約1800件近新品二手物資，包括高檔精品愛馬仕（Hermès）、法藍瓷（FRANZ ）、家電、服飾、杯子等，並在華山文創園區公益二手市集擺攤，讓每件二手物品都能被再次珍惜。因應經濟轉型與永續發展並進，金融業不僅是經濟動能的推動者，更是引導社會價值與生活選擇的重要行動者，兆豐金融集團將持續以實際行動引領商家、國人穩健前行，讓愛護地球不是口號，而是可以被參與、實踐的日常行動。