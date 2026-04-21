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台中市議會今(21)日進行教育文化業務質詢，市議員陳淑華指出，台中市各級學校校園性平案件通報數呈現驚人增長。根據統計2025年通報數高達3508件，較2024年的2769件暴增739件；若拉長範圍來看，去年的通報數更是7年前的近3.5倍，顯示校園性平環境亮起紅燈。陳淑華表示，數據的激增反映出校園友善環境的缺失。她批評市長盧秀燕在面對校園安全事件時，態度明顯雙標。陳淑華指出，在震驚社會的「狼教練」性侵學童案中，盧秀燕至今不願向受害學童及家長道歉；反觀日前的「辣椒水事件」，台中市政府卻迅速向藉此製造對立的柯文哲道歉，質疑盧秀燕「只在乎藍白合、不在乎孩子」。針對盧秀燕近期拋出「鞭刑」議題，陳淑華抨擊這僅是為了轉移焦點、洗刷市府責任的聲量操作。她強調，法律是最後一道防線，市府更應強化校園內的第一道防線，在傷害發生前就給予阻止，否則一旦悲劇發生，對孩子將造成一輩子的陰影。陳淑華最呼籲，市府不應將「媽媽市長」作為包裝聲量的工具，面對教育局對性平案件定義可能的落差，教育局應展現解決問題的態度，將性平政策落實於校園各個角落，而非僅以敷衍態度應對。