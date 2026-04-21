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一名正在宜蘭金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男，昨日在社群平台Threads上發文求救，指出屢遭連長在公共場合以「死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」等言語公然侮辱。陸軍六軍團立即將該連長調離主官職並嚴懲，涉及公然侮辱主動移請司法偵辦，絕不寬貸。對此，同樣是台日混血的新北市議員山田摩衣今（21）日表示，自己從成長到投入選舉，也曾面對各種批評與不當言語，盼透過教育與公共倡議，逐步消弭社會中的歧視與仇恨。山田摩衣表示，在稻見先生的描述裡，她認為該名連長比較過分的是，他還針對與稻見先生交談的軍中同袍一起咒罵，軍中幹部濫用自己職權，試圖孤立、霸凌稻見先生和其他的國軍同袍們，這是非常糟糕的行為。山田摩衣指出，同樣身為台日混血，從成長到參選，她受到的批評和過分的辱罵，也沒有少過，身為政治工作者，她總是希望透過教育和倡議，去消弭台灣社會的歧視與仇恨。她和稻見先生一樣，成長就學在台灣，他們絕大多數的時間，都是受到台灣的親朋好友們的照顧長大的，都深愛台灣這塊土地，「台灣是我們的國家，當我們長大後，我們都努力為台灣做出貢獻。」山田摩衣感謝稻見先生勇敢的站出來，也感謝所有支持反對歧視和霸凌的台灣好朋友們，「我真心希望歧視和仇恨可以在我們這一代停止。」