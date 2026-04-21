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▲愛德華茲（Anthony Edwards）次節獨得13分帶領灰狼吹起反攻號角，成為扭轉戰局關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA季後賽西區首輪展開G2激戰，丹佛金塊今（21）日在主場度過了一個絕望的夜晚。儘管一度領先達19分，金塊最終卻以114：119慘遭明尼蘇達灰狼大逆轉，系列賽雙方戰成1比1平手。此外，金塊寫下一個尷尬紀錄，金塊建隊至今在季後賽僅遭遇過兩次至少19分的逆轉，而這兩次的苦主竟然全部都是灰狼。回顧金塊季後賽歷史，上一次令人心碎的崩盤是2024年西區準決賽G7，當時灰狼克服20分落後逆轉晉級。今日歷史重演，金塊再次於大幅領先下「斷電」。賽後，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）更是火上澆油，直言金塊全隊防守都很爛。對此，金塊隨隊記者里恩（Ryan Blackburn）自嘲回應：「今晚這句話沒毛病。」這是一場意志力與體能的終極比拼。金塊雙核約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）此役分別出戰40分15秒與42分40秒。在高強度的防守壓力下，兩人第四節合計13投僅2中，約基奇面對戈貝爾（Rudy Gobert）單防更是7投僅1中。反觀灰狼策略極其針對，愛德華茲（Anthony Edwards）與道蘇姆（Ayo Dosunmu）輪番發動擋拆追打約基奇，而麥克丹尼爾斯則如影子般死纏莫瑞。金塊最大的敗筆或許在於輪換策略，本季領取1040萬美金高薪的中鋒瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）僅上場不到3分鐘便遭棄用，被迫讓體能早已枯竭的約基奇提早回到場上「賣命」。當戈貝爾陷入犯規麻煩時，灰狼大膽擺出里德（Naz Reid）、蘭德爾（Julius Randle）、麥丹、愛德華茲與迪文森佐（Donte DiVincenzo）的「五外空間陣容」，單節轟下39分。華麗的外線投射與強勢衝陣，讓金塊原本為了保護約基奇而採取的收縮防守漏洞百出，成功在半場前抹平19分分差。由於缺乏瓦蘭丘納斯的禁區支援，金塊只能頻繁使用戈登（Aaron Gordon）打中鋒的小球陣容，防守負擔最終壓垮了雙核。灰狼主帥芬奇（Chris Finch）則靈活調度，讓海蘭德（Bones Hyland）在面對舊主時也有發揮舞台。