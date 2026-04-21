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柯文哲被警察噴辣椒水，黃國昌：民進黨派人來鬧場。

被檢察官起訴，黃國昌：賴清德司法迫害。

國民黨議員檢舉柯文哲圖利，黃國昌：民進黨追殺。

過年拜廟被民眾嗆聲，黃國昌：民進黨撕裂台灣。

在國防機密會議後偷帶走機密資料，黃國昌：民進黨一天到晚在搞政治鬥爭。

違反集遊法被驅離，黃國昌：賴清德司法迫害。

李貞秀違法當立委，黃國昌：用國家機器霸凌中配。

自家房子占用國有地，黃國昌：對抗民進黨被搞到老家拆掉。

週刊報導養狗仔跟拍政敵，黃國昌：民進黨不要造謠。

柯文哲日前赴台中逢甲夜市掃街時，現場突瀰漫起一股辣椒水氣味，一度引發「蓄意攻擊」的質疑；隨後警方調查結果出爐，竟是轄區分局長周俊銘測試辣椒水所致。回顧事件發生初期，在野人士紛紛將矛頭指向賴政府，民進黨新聞部副主任黃子一不禁痛批，民眾黨就是撕裂台灣社會最大的爛東西，並列出該黨主席黃國昌凡事都「賴」給清德的9大金句。黃子一表示，整個週末民眾黨上上下下都在罵賴清德、罵青鳥、罵民進黨，甚至黃國昌還說：「來鬧場所用的手段，是一波又一波的升級，整個國家社會怎麼會走到這步，搞到四分五裂，怎麼賴清德嘴裡講的是團結，結果實際上民進黨展現出來完全不一樣的作為。」他怒轟，簡直是言之鑿鑿的胡說八道！黃子一續指，結果勒？真相是什麼？真相是台中市政府的警察自己噴的啦，對著地板在試噴的時候，不小心漂到柯文哲臉上的。​以為民眾黨就會對整個週末的抹黑出來道歉嗎？沒有。他們現在的說法是，搞不好那個警察是青鳥。​但凡有點人性這件事就到此為止了，怎麼會開始造謠對方是青鳥啊？「民眾黨就是撕裂台灣社會最大的爛東西。」黃子一直言，自己很少用語言詞那麼強烈，但民眾黨從上到下就是很壞，為了利益為了聲量不擇手段，不識字兼無衛生。黃子一更以黃國昌為例，看看其這幾年來，是怎麼每件事情都賴給清德的。