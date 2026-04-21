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▲JISOO大嫂刪光社群爆料文，改口說「事情都在處理中。」（圖／IG@a_ror0_0）

BLACKPINK成員JISOO親哥哥金政勳近日被爆料性侵直播主還是家暴慣犯，為此她也承受了許多輿論攻擊，昨（20）日她透過律師發聲，強調事件跟自己無關，若是再有人把自己跟家暴性侵醜聞扯在一起會直接提告。而日前在IG自稱遭哥哥家暴的嫂嫂A，在聲明發出後，不僅刪光了社群所有爆料內容，還在個人簡介處寫上「事情正在好好處理中」，疑似被下了封口令掀起許多討論。嫂嫂A昨日刪除了所有在社群的家暴爆料貼文，同時上傳限時動態寫下「這是藥，這是飯，這是安眠藥」，並且還將帳號個人簡介更改成「事情正在好好處理中」，疑似受到許多外界壓力，因此不便再將事件拉到檯面上講。近日多家韓媒爆料，一名現年30多歲的金姓男子涉嫌性侵直播主、散布偷拍影片，而該名男子被指為JISOO的親哥哥金政勳。警方目前已針對「影像恐嚇」與「散布偷拍」等方向擴大調查，事件持續延燒。事件曝光後，自稱為金男妻子的A女也出面指控，表示結婚不到兩週就遭遇家暴，甚至被強迫全裸下跪、施以肢體暴力，事後還被迫發生性關係並遭拍攝不雅影片。她指出，對方多次以公開私密影像作為威脅，讓她身心俱疲、萌生離婚念頭。不過她也特別替JISOO澄清，強調對方對此事毫不知情，「請不要責難她」，呼籲外界將焦點放在加害者行為本身。對此，JISOO已委託律師事務所發表聲明，強調哥哥的相關爭議與自己完全無關。其所屬公司BLISSOO也表示，JISOO自練習生時期起便離開家中生活，對家人私事無從得知、也無法介入。同時公司嚴正警告，若再有將藝人形象與家人爭議惡意連結，或散布未經查證的謠言，將採取民、刑事法律行動，絕不寬貸。