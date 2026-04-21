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▲屏東參展業者展示多元食品，展現地方特色與創新研發實力。（圖／屏東縣府提供）

「2026新加坡國際食品展」於新加坡博覽中心盛大開幕，為東南亞重要食品專業展覽與國際採購平台。今年「屏東隊」由工商策進會率領10家業者參展，結合農業科技園區8家廠商及2家個別參展企業，共20家業者聯手進軍，展現屏東食品產業的多元實力與拓銷國際市場的決心。開幕式中，工策會總幹事張菽蓁向國際買家推廣屏東優質產品，強調屏東物產豐富、品質優良，並祝福業者訂單滿載。新加坡知名通路昇菘超市董事長林佑龍亦率採購團隊到場交流，逐一走訪展位、品嚐產品，為業者創造合作契機。本次參展業者涵蓋食品加工、生技與農產應用等多元領域，包括如記食品、旭鼎食品、東大興、御田食品、六堆釀興業、味一食品等，產品橫跨飲品、水產加工、芝麻製品及水果加工等；農科園區則有榖萊生技、珍果生技、魔米國際等8家廠商參與，另有台畜與永昇冷凍共同展出，呈現完整產業鏈與產品多樣性。縣府表示，未來將持續推動國際行銷與品牌化策略，協助業者拓展海外通路，提升屏東食品在東南亞及全球市場的能見度與競爭力。