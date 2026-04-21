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▲國防部今日釋出軍購特別預算專報公開版本，其中細節一率「塗黑」，並示機密等級。（圖／國防部提供）

1.25兆國防預算特別條例持續卡關，明日將再度進行朝野協商，立法院外交及國防委員會昨召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」。國防部今（21）日公布可公開的資料，進一步羅列七大項目的採購金額、更細項的採購武器數量，其中最大筆的花費在採購「防空、反彈道及反裝甲飛彈」，共5500億元。而在「台美共同研發及採購」共編列640億元，羅列4大項， 全數列為機密資料，塗黑外界不得而知。軍購特別預算籌購「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七大類。根據國防部對外公布可公開報告，1.25兆軍購特別預算，包含籌購「精準火砲」項目M109A7自走砲810億；「遠程精準打擊飛彈」項目海馬士多管火箭飛彈系統1600億。「無人載具及其反制系統」項目銳鴛二海搜戰術型、濱海監偵型、垂直起降智慧型、濱海攻擊型、反甲型無人機飛彈系統、軟硬殺混和無人機反制系統、人攜式無人機反制系統、自殺無人艇等8種無人平台及反制設備共3350億。在「防空、反彈道及反裝甲飛彈」項目，共有5500億元，但僅出現強弓中層反戰術彈道飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈，共兩項防空飛彈及一項反裝甲飛彈項目被塗黑。不過根據媒體相關報導，防空飛彈項目部分，則很可能增購「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）與「整合戰場防空作戰系統」（IBCS）。在AI輔助與C5ISR系統部分，公開AI決策系統，以及台灣戰術網路及部隊覺知應用套件共100億。「強化作戰持續量能相關裝備」項目500億，包含建置彈藥零附件產線、通用彈藥採購和機動阻絕器材等。「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」項目640億，全部列4大類，但因涉及與美方合作，予以全部塗黑。