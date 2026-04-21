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▲回收最後一哩路！茶籽堂創辦人趙文豪（右三）宣布，啟動跨產業rPET循環鏈，首波5大旅宿串連響。（圖／記者顏真真攝）

最新研究顯示，全球塑膠回收遠低於大眾認知，回收率僅約10%，大多數仍被焚燒或掩埋。而台灣回收實力獲國際肯定，PET（聚乙烯對苯二甲酸酯）回收率高達97%，但真正進入循環再利用率不到3成，尤其美妝業長期面臨空瓶回收後流向缺乏透明機制，難以形成穩定且可追塑再生體系的困境，多數仍停留在回收端。在世界地球日前夕，茶籽堂今（21）日宣布，攜手遠東新世紀、社會創新企業FNG，並串聯5大旅宿場域，啟動跨產業rPET（再生聚酯）循環鏈，目標3年12萬支空瓶進入循環再生旅程。隨著全球對再生材料需求提升，rPET市場正快速成長，預預估到2030年年複合成長率約達7%至9%，這也意味企業的永續競爭力，已從回收比例，轉向原料是否能被真正再製、再利用，並持續進入產業鏈循環台灣基金會資深倡議專員蔡亞軒指出，行政院4月9日通過「資源循環推動法」修法，是台灣轉型循環經濟的重要里程碑，也是未來跨產業、跨部會推動循環經濟的共同語音，核心理念從「回收」升級為「循環」，也就是說，未來企業只停留在收集分類、降級使用並不夠，需要進一步建立一套可追蹤、可驗證的資源循環網絡，結合新法中鼓勵型的政策槓桿，企業可透過「循環三部曲」，將循環經濟從「好主意」透過「好治理」成為「好生意」。自2018年實踐永續循環策略的茶籽堂，今年更深度展現品牌精神「回到源頭，從本改變，讓美好發生」，從「循環源頭-原料到原料」及「設計源頭-消費者體驗」兩大策略方向全面升級，茶籽堂創辦人趙⽂豪今日就宣示，品牌完成回收最後一哩路，攜手全球食品級再生PET領導品牌遠東新世紀、FNG及旅宿業者創新跨界，聯手打造循環最短路徑，讓空瓶真正回收，並送至原料端再生應用。趙文豪強調，「當空瓶能確保回到原料源頭，回收歷程最短，就能增加循環效率」。雖然很多企業都將永續視為成本，但他強調，「對我來說這是投資」。遠東新世紀循環專案負責人趙士熙也指出，這次與茶籽堂合作的關鍵在於串起「原料到原料」的完整路徑，當空瓶能回來源料端，遠東新透過創新技術，進行多元應用，提升回收PET的價值，讓回收材料可以轉化為可進入不同生活場域的產品，強化徝環的實際落地。在回收端，FNG是茶籽堂長期合作夥伴，致力消費者倡儀，透過平台讓回收融入消費者日常，從茶籽堂先前「美好循環袋」的合作，今年更延伸至更多端點的回收。趙文豪表示，回收最關鍵在於民眾參與，門市也加大宣傳力道，鼓勵消費者空瓶回收即可享有消費折抵金，帶動社會大眾，讓日常的洗沐空瓶都能回到原料端再製應用，延續下一個旅程。除了門市端回收，這次更擴大串聯茶籽堂重要旅宿客戶，形成更大循環網絡，從原料端延伸至高人流生活場域，透過飯店與旅宿空間，不僅可穩定回收使用後的瓶器，更讓消費者在住宿體驗中直接參與循環過程，首波包括溪頭福華飯店、高雄福華飯店、澎湖澎澄飯店、知本老爺飯店、HOME Hotel等5家旅宿業率先響應，過往在備品已優先採用以再生料為主的茶籽堂品牌，這次更積極參與茶籽堂合作備品回收、重回原料源頭的再生計畫，展現對永續高度承諾。趙文豪預估，以茶籽堂自有門市，加上旅宿業，3年約有12萬支使用後空瓶，可透過這次循環機制，進入完整再生流程，並轉化為不同生活場景的應用產品。蔡亞軒也提到，面對極端氣候、原物料不穩定等挑戰，過去高度仰賴資源消耗、供應鏈又長一產與消費模式十分脆弱，若能透過食品業、美妝保養業、紡織業及各種民生雜貨都會使用到的PET整合起來，有機會打造一個「全生活情境循環」，讓循環成日常，不僅提升回收效率，更透過原料端、品牌端與場域的串聯，建立跨產業循環模式，讓資源在不同產業間流動，提升整體循環經濟的韌性。