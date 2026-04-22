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▲Jisoo曾透露小時候因為長相，而被親戚嘲笑是醜八怪。（圖／IG@sooyaaa__）

BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳近日捲入性侵與家暴醜聞，引發外界高度關注，而Jisoo的公司BLISSOO也在20日終於透過律師發聲，強調與相關事件「完全無關」，並表示對於該事件不知情，與哥哥切割。而有網友翻出Jisoo過往發言，疑似童年開始就在家不受寵，Jisoo還曾自爆因為外貌被親戚嘲笑是醜八怪，難過表示：「他們把我當外人。」Jisoo哥哥爆出醜聞後，很多人都把苗頭指向Jisoo，認為她也是旁觀者之一。但事實上，Jisoo早在7年前，就曾坦言從小就離開家當練習生，與家人相處時間不多，還直呼即便是家人，面對人生也該自己看著辦，把問題解決完再聯絡。除此之外，還有網友翻出，Jisoo曾跟化妝師透露親戚都把她當外人，「因為我以前很醜，他們叫我猴子。」甚至直接嘲笑她是醜八怪，讓粉絲都很心疼。不僅如此，Jisoo也曾透露在5歲時，跟哥哥在外面遇到消毒車，哥哥騙她吸到煙會死掉，她就跟著哥哥跑到遊樂場最高處，但不料跑到一半撞到頭流了很多血，就跟哥哥講，哥哥竟只說：「那妳要我怎麼辦，趕快跑。」而到家後，Jisoo看到奶奶跟媽媽，媽媽也沒帶她去醫院，只擦了血、就幫她貼個ok繃而已，這也造成她額頭至今還有傷疤。Jisoo還說小時候受傷，媽媽幾乎都不會帶她去醫院，讓粉絲都非常心疼直呼：「真的是好悲慘的童年」、「感覺原生家庭給她的愛還沒有成員多。」而Jisoo與家人的關係，也讓外界漸漸相信她或許真的不知情，畢竟Jisoo早在16歲就進入YG娛樂當練習生，到如今成為世界女團BLACKPINK成員，行程也總是滿檔，許多人也喊話不要將家人過錯怪到Jisoo身上，「這麼好的女孩做錯0件事卻被罵」、「不要再罵她了，跟她沒關係。」事實上，自稱是金政勳妻子、指控他家暴的A女也在得知Jisoo被罵後，出面為她說話，表示Jisoo本人是完全不知情的，因為自己也是事後才知道老公妹妹是Jisoo，呼籲眾人：「請不要責難她！」希望大家能專注在批判金男的行為上就好。