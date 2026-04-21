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明尼蘇達灰狼隊今（21）日在季後賽首輪第2戰客場以119：114險勝丹佛金塊，將系列賽追成1：1平手。此役勝負的關鍵在於第四節，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokić）在灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的單兵防守下徹底熄火。賽後約基奇展現風度，坦言戈貝爾是頂級防守者；而灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）則為隊友叫屈，直言大眾必須尊重這位4屆年度最佳防守球員（DPOY）。本場比賽約基奇雖繳出24分15籃板8助攻的準三雙成績，但在關鍵的第四節面對戈貝爾的防守，單節僅7投1中。針對最後時刻選擇傳球給布勞恩（Christian Braun）而未親自出手拋投，約基奇賽後難掩懊悔：「我當時覺得能找到切入的隊友，但我絕對、絕對應該親自投那一球。」談到與戈貝爾的一對一對抗，約基奇給予極高評價：「他非常出色，是一名非常優秀的防守球員。他身高臂長，能從任何角度干擾球，能迫使你進行高難度的投籃，他確實是頂級的防守者。」灰狼當家球星愛德華茲今日轟下30分10籃板，賽後他情緒激動地為戈貝爾聲援：「無論人們怎麼評論他的進攻，他能拿到4次DPOY是有原因的。約基奇可能是3屆MVP，但戈貝爾有4個最佳防守球員勳章，人們必須開始尊重他的名字。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也盛讚戈貝爾在犯規困擾下的表現是「現象級」的，「防守約基奇極其消耗體力，你不可能完全限制他，但魯迪（戈貝爾）在正確的時機讓他投丟了足夠多的球，這正是贏球的關鍵。」對於戈貝爾在外界遭受的非議，芬奇更是火力全開替子弟兵抱不平：「魯迪一個人就能撐起全聯盟前五水平的防守。外界那些對他的評價簡直是滑稽、心胸狹隘且卑劣的。如果不選他進入年度最佳防守球員的最終名單，那簡直是一個不尊重的笑話。」芬奇指出，除了戈貝爾之外，蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）等人也在戈貝爾陷入犯規麻煩時，成功透過身體對抗與約基奇纏鬥，這份全隊展現出的防守凝聚力，正是灰狼能從丹佛高原帶走勝利的基石。