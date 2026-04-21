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民眾黨創黨主席柯文哲日前前往逢甲夜市，未料過程中聞到刺鼻辣椒水，讓民眾黨群起激憤砲轟有人惡意為之，主席黃國昌昨接受專訪又賴給清德，直指「SOP滿清楚的，找一些人特定行徑來鬧場」。事後真相大白竟是警分局長誤噴。議員參選人劉芩妤今（21）日在政論節目被問及黃是否該道歉，反問應該去問一下首長為什麽社會遭受公共安全問題，主持人問首長是誰？竟回「賴清德啊」，讓現場來賓崩潰喊道「賴清德管這麼寬，要管到逢甲夜市！」劉芩妤說，在過程中當然認定是反對的民眾鬧事，其實在意的並不是攻擊民眾黨，而是事發地是在逢甲夜市，有非常多人，所以把他認定是公共安全問題。主持人追問那黃國昌是否應該道歉，劉芩妤說，這是公共安全問題，就應該去問一下首長，為什麼這個社會受到公共安全問題，此時主持人問道首長是誰？劉芩妤竟稱「賴清德啊！」讓現場來賓崩潰，「首長就盧秀燕，台中市逢甲夜市是盧秀燕在管的」、「賴清德管這麼寬，要管到逢甲夜市！」