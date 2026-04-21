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台中一45歲林姓女子，因與胞弟發生財產糾紛官司，竟將不滿情緒轉嫁至對方律師身上，多次做出潑灑液體、拉扯頭髮等暴力行徑，甚至在法院當眾掌摑律師公會理事長。台中地院今日針對其攻擊兩名女律師之案件先行宣判，依傷害罪及恐嚇危害安全罪分別判處有期徒刑1年2月及1年，而其掌摑理事長的新案也將於明日開庭。回顧整起案件，45歲林女因為姊弟財產糾紛，被弟弟告告上法院的他，竟將怒火轉向對方律師，不只多次在開庭期間對對方的兩名女律師言語羞辱，更曾伏擊律師至小巷內動手拉扯頭髮與手臂，並揮灑不明液體，甚至當庭嗆聲殺死對方，遭檢方依傷害、強制、恐嚇、誹謗及違反法院組織法等6項罪名提起公訴，並建請法院從重量刑。誇張的是，今年3月17日林女前往台中地院出庭時，見到台中律師公會理事長吳中和率領多位律師到場聲援，林女竟情緒失控衝上前，在大庭廣眾下狠甩吳中和耳光，並咆哮要求交出記者名單，囂張行徑震驚法界，引發在場十多名律師強烈抗議，質疑法警處置過慢。事發隔日，林女變本加厲，在臉書揚言要殺害吳中和及對造律師，台中地檢署隨即於3月20日傳喚她到案，認定其具有反覆實施傷害與恐嚇之虞，當庭將其逮捕並聲請羈押獲准，林女至今仍被收押在看守所。今日下午，針對林女攻擊2名女律師的案件，中院依傷害罪判處1年2月、恐嚇危害安全1年，關於掌摑律師公會理事長的暴力新案，台中地院將於明日接續審理。