我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲17日前往台中逢甲夜市掃街助選，沒想到疑似被辣椒水攻擊，然而該案結局大翻轉，警方公布調查結果，係帶隊官第六分局長周俊銘所為，昨（20）日宣布將他記過拔官，周俊銘的優秀履歷也遭起底，如今下場淒涼，讓警戒不勝唏噓。警方表示，事發隔日在民眾黨候選人報案以後，警方隨即調閱沿路監視器進行追查，沒想到追查到最後竟發現是當時走在拜票隊伍前方的周俊銘，因發現手上辣椒水的噴頭有裂痕，所以4度將噴頭向下測試噴灑，沒想到引發烏龍，而在當日晚間10點、案發24小時之後，分局長周俊銘才致電局長坦承使用辣椒水，周俊銘遭加重處分記過2次並調職。根據《鏡報》報導，現年52歲的周俊銘資歷相當漂亮，警大刑事系61期畢業，更擁有鑑識科學系碩士學位，是少見具備數位鑑識專業的高階警官。《鏡報》報導指出，周俊銘先後擔任過台中市警局第一分局副分局長、保安大隊大隊長，以及清水分局、第二分局分局長。多數同仁談到周俊銘都是讚他「專業冷靜、會做事」，沒想到這樣一位明日之星，這次竟然因為一罐故障的辣椒水瓶淪落遭拔官的下場，讓警界同仁唏噓。原本周俊銘還得面對民眾黨提告的傷害罪，但台中市西屯區市議員參選人劉芩妤今日表示，對事不對人，基層員警的專業與公信力不該被政治口水淹沒，為了體恤基層警員沒日沒夜查案的辛勞，已選擇撤告，盼社會恢復和善與理性。