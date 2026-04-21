中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們2026》（浪姐7）在第一輪公演時，李小冉和王濛、唐藝昕一起被安排同台演唱《心願便利貼》，但節目僅給參賽者24小時學歌、練唱和排練，今年50歲的李小冉，在24小時的極限壓力下，上台演出時頻頻走音，成為節目的名場面。下台後李小冉連哭2晚，崩潰直呼：「我50歲了真的記不住，我唱歌怎麼這麼難聽。」她很是自責，不過也有粉絲認為，唱不好沒關係，就是喜歡李小冉的真實。
手臂寫滿歌詞仍失控！李小冉自嘲缺心眼走音成迷因
在第一場公演中，李小冉挑戰甜美曲風《心願便利貼》，卻在登台瞬間大腦空白。其實為了對抗記憶力衰退，她甚至將歌詞一路從手腕抄到肘部，試圖當成「人體提詞機」，不料排練時大出汗導致字跡全暈染。到了正式演出時，她開口就走音、全程忘詞，影片竟然被做成迷因哏，魔性旋律成討論話題。
李小冉事後自責不已，主動點讚網友的吐槽影片，幽默自嘲是因為「缺心眼」才失誤。好友向太也趕緊現身安慰，笑虧她「跑調跑火了」，還自曝試唱比李小冉更走音，想試圖消解她舞台失誤的尷尬。
觀眾喜愛度第一成負擔 50歲的第一名害怕拖累隊友
令人意外的是，即便表現不如預期，李小冉仍以926分的高分奪下第一次公演1000名觀眾票選的個人喜愛度冠軍。這超高人氣對她而言像「架在火上烤」，她向友人傾訴，最害怕的不是自己丟臉，而是年齡帶來的體力與記憶限制會拖累隊友唐藝昕與王濛。但有網友表示，看到她手臂寫滿歌詞、哭完繼續練的身影，就像是看到所有普通人對抗歲月的縮影。
第二次公演將在4月24日登場，目前各組每天練歌超過10小時，到時候也會是開麥、不修音的真唱，越挫越勇的李小冉，也將再度上陣，觀眾可拭目以待。
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在第一場公演中，李小冉挑戰甜美曲風《心願便利貼》，卻在登台瞬間大腦空白。其實為了對抗記憶力衰退，她甚至將歌詞一路從手腕抄到肘部，試圖當成「人體提詞機」，不料排練時大出汗導致字跡全暈染。到了正式演出時，她開口就走音、全程忘詞，影片竟然被做成迷因哏，魔性旋律成討論話題。
李小冉事後自責不已，主動點讚網友的吐槽影片，幽默自嘲是因為「缺心眼」才失誤。好友向太也趕緊現身安慰，笑虧她「跑調跑火了」，還自曝試唱比李小冉更走音，想試圖消解她舞台失誤的尷尬。
觀眾喜愛度第一成負擔 50歲的第一名害怕拖累隊友
令人意外的是，即便表現不如預期，李小冉仍以926分的高分奪下第一次公演1000名觀眾票選的個人喜愛度冠軍。這超高人氣對她而言像「架在火上烤」，她向友人傾訴，最害怕的不是自己丟臉，而是年齡帶來的體力與記憶限制會拖累隊友唐藝昕與王濛。但有網友表示，看到她手臂寫滿歌詞、哭完繼續練的身影，就像是看到所有普通人對抗歲月的縮影。
第二次公演將在4月24日登場，目前各組每天練歌超過10小時，到時候也會是開麥、不修音的真唱，越挫越勇的李小冉，也將再度上陣，觀眾可拭目以待。