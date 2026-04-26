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張凌赫和田曦薇因古裝劇《逐玉》爆紅，由於兩人CP感實在太逼真，戲外竟也引來許多粉絲抓他們的交往證據。和張凌赫一起錄製綜藝節目《開始推理吧》的劉宇寧，也曾在直播中被問到，到底有沒有可能因戲生情？他露出曖昧笑容，直呼，「太敏感的問題我就不回答了好不好！」雖然和張凌赫無關，不過也可看出，觀眾真的很關心，戲裡的CP是否有機會延續到戲外呢！劉宇寧曾在直播中被問，究竟有沒有可能因戲生情？他露出曖昧笑容，思考了一下後說，「太敏感的問題我就不回答了好不好。」他解釋，有些問題回答起來會很嚇人，「我就再敢說，我也不傻！」劉宇寧解釋，如果他回答會，大家就會開始腦補他是跟哪一位女主角生情，「你們就會去有一些別的想法，我要說『不會』，你又會認為我不是很專業！所以這樣的問題就不回答。」雖然劉宇寧的直播，並不是在回應張凌赫與田曦薇是否假戲真做，但也不難看出，觀眾對劇中CP有沒有機會真的交往相當關心，近來《逐玉》爆紅，有人將田曦薇和張凌赫的同款帽T放大對比，剛好帽簷上都有一樣形狀的污漬，說是穿同一件衣服，還有人將田曦薇在慶功宴上拍攝的照片放大，從她的瞳孔中似乎可以反射出拍照的人是張凌赫。不過張凌赫本身就有在玩相機，幾乎是單眼不離身，在慶功宴上幫演員拍照也不是什麼大事。只能說《逐玉》實在太成功，戲裡戲外都是話題。