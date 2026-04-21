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柯文哲17日前往台中逢甲夜市掃街助選，沒想到疑似被辣椒水攻擊，然而該案結局大翻轉，警方公布調查結果，係帶隊官第六分局長周俊銘，為了測試辣椒水惹禍，昨（20）日宣布將他記過拔官；對此，時事評論員溫朗東質疑，為何在人潮擁擠、維安任務下要試噴辣椒水？一次不夠要噴四次？不是一句「不小心」可以解釋。溫朗東日前在臉書發文表示，他查了十幾頁搜尋，意外發現周俊銘近年來，密集的被一些小型統派媒體報導，其中也有警廣、官方宣傳，他認為警察業務要宣導，理所當然，不過無名小報都幫周說好話，「而這些媒體的立場又高度一致，這就不尋常」。溫朗東指出，如今周俊銘爆出很多正面評價，很多是各媒體去挖這些小報的報導，在此之前，主流媒體幾乎沒特別吹捧，「為何在人潮擁擠、維安任務下要試噴辣椒水？一次不夠要噴四次？不是一句『不小心』可以解釋」。貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，「開始要留意之後他的官運了」、「細思極恐」、「內幕很深很深」、「竟然有鬼，辣椒水很深」、「其中必有怪」、「事情沒那麼簡單」。