我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊今日（21日）在主場以114：119惜敗明尼蘇達灰狼，在一度領先19分的情況下慘遭大逆轉，系列賽總比分被扳成1：1。儘管三屆MVP約基奇（Nikola Jokić）全場交出24分15籃板8助攻的華麗數據，但在決勝時刻的「拒投」表現，卻讓他賽後成為眾矢之的，更有人辛辣諷刺他變成了當年的「西蒙斯（Ben Simmons）」。爭議發生在比賽終了前19.1秒，金塊落後3分，愛德華茲（Anthony Edwards）出現低級失誤，讓約基奇在籃下獲得面對愛德華茲的絕佳身形優勢。然而，這位聯盟一哥卻沒有選擇親自出手追平，而是將球傳給切入的布勞恩（Christian Braun），最終布勞恩造成犯規卻僅兩罰一中，金塊失去絕平機會。這神似西蒙斯當年「籃下拒投」的畫面，立刻引發多方抨擊。美媒直言，約基奇在擁有如此巨大身形優勢下竟然「甩鍋」給隊友，其決勝時刻的心理素質令人質疑。數據顯示，約基奇在第四節的表現極為拉胯，單節出賽8分鐘，7投僅1中，三分球2投0中，僅靠補籃拿到2分。低迷表現也無法為球隊打開局面，成為眾矢之的。面對排山倒海的質疑，約基奇在賽後受訪時表現得十分羞愧，他低頭捂臉坦言：「是的，我當時覺得能找到切入的隊友，但我絕對、絕對應該親自投那一球。雖然最終換到兩次罰球，但我確實應該自己完成出手。」談到全場對位將他「關進籠子」的戈貝爾（Rudy Gobert），約基奇也大方給予尊重：「他很出色，能迫使你進行高難度的投籃，他確實是頂級的防守者。」數據對比顯示，G1約基奇面對戈貝爾12投7中，但今日G2面對戈貝爾卻僅有8投1中，起伏之大顯而易見。儘管輿論沸騰，金塊代理主帥阿德爾曼（David Adelman）仍站在子弟兵這邊，「說實話，你總會希望他親自出手那一球，但我信任世界上最好的球員所做的決定。他在比賽中的決定始終是無私的，且出發點正確。」阿德爾曼也表示，他同樣信任布勞恩的罰球，只是球彈筐而出，這是NBA的一部分。