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台北市長蔣萬安近日一段騎乘YouBike的畫面在網路瘋傳，引發熱議。影片中，蔣萬安身穿筆挺西裝、整理儀容後騎上腳踏車，在台北大巨蛋周邊自行車道現身，嘴裡還念念有詞，過程全被路人拍下並上傳網路，也讓人不禁聯想到前市長柯文哲。對此，台北市議員洪健益大酸，市長不是模特兒，不要「畫虎不成反類犬」。部分民眾對此持較寬容態度，認為市長在公開場合維持整體形象無可厚非，甚至指出拍攝影片本就可能需要特定造型；但也有人認為，若標榜呈現日常生活，穿著正式西裝騎YouBike反而顯得不夠自然，與市民日常有落差。相關畫面也引發評論圈討論，政治工作者周軒調侃，昔日馬英九因要選舉了開始慢跑，還以為這種時代已經過去了，沒想到現在蔣萬安還在學馬英九的「中國古拳法」，真是難為他了。台北市議員洪健益也狠酸，蔣萬安不是模特兒，也不是男模，他是台北市民的市長，現在用這種擺拍，想要顯現一副可能比較親民的樣子，洪健益認為，恐怕是「畫虎不成反類犬」，在全身都是名牌的模樣之下，倒是顯得非常滑稽。隨後，台北市政府副發言人葉向媛也不客氣反擊表示，蔣萬安市長是受邀拍攝公益影片，沒想到卻遭有心人士惡意檢舉違規行駛於人行道，而該行徑也已經翻車；話鋒一轉，葉向媛大酸，照議員邏輯，難道會說高雄市長陳其邁騎恐龍也是擺拍模特兒嗎？