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前民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍，失去不分區立委資格後，頻頻上政論節目展開連番爆料，並向台北地方法院聲請假處分，以保住立委資格。對此，民眾黨秘書長周榆修今（21）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時表示，如果李貞秀覺得開除過程不公平，30天內都可以向中評會做申復，4月7日的會議記錄、4月13日的中評會紀錄都在。此外，周榆修更爆料，許多綠媒高層對於製作單位邀請李上政論節目破口大罵，因為沒想到效果會「膛炸」。民眾黨開除李貞秀黨籍，關鍵文件為4月7日一份包括黨主席黃國昌在內的晨會會議記錄，直指李向黨要求用金額補償接下來立委任期的薪水、租金和一切福利。不過李貞秀否認此事，並表示可相忍為黨、可主動自請下台、只做一個會期，但是如果連做滿第一個會期再自動走人，都不能忍受的話，她就是照黨章規定2年任期做好做滿。對此，周榆修強調，前黨主席柯文哲都希望她在7日卸下立委職務，並未提到錢的問題，並說明民眾黨為何開除李貞秀黨籍，包括持續性違紀，例如去年8月因與媒體人隔空交火，遭黨員檢舉而被停權3個月；此外，李就任立委後言行未見調整，並爆料新竹市長高虹安拿柯文哲700萬元未經求證的言語等。另外，節目主持人指出，有知情人爆料李貞秀在13日的中評會上，讀了7日的會議報告10多分鐘後，事後表達「尊重裁決」。對此，周榆修並不否認有此事，並指出如果李覺得過程不公平，30天內都可以向中評會做申復，當日紀錄都在。此外，周榆修更透露，許多綠媒高層對於邀請李上政論節目，對製作單位破口大罵，因為沒想到效果會「膛炸」。針對李貞秀上節目的種種指控，周榆修僅回應「無話講傀儡」，認為時間久了就成為笑談，不值一回。他也強調，每個人心中都有一把尺、都知道是怎麼一回事，李貞秀不斷重複的話，對社會沒有任何幫助。