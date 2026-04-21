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效力北海道日本火腿鬥士的台灣強投古林睿煬，本月中旬被下放二軍，將重新作為先發投手調整，今（21）日於二軍首次先發登板，面對養樂多花費46球、主投2.2局狂飆5次三振，失2分是被洋砲尼基塔（Moiseyev Nikita）所打出。古林睿煬今年改從後援出戰，出賽5場防禦率高達6.23，16日被下放二軍，日本火腿監督新庄剛志坦言就是要讓他重回先發輪值調整，稍早古林睿煬也獲得本季首度一軍機會。古林睿煬一開場就被石井巧敲出安打上壘，隨後外角150公里高位速球，被尼基塔敲出兩分砲，先失2分後古林睿煬回穩，隨後連續抓下3個出局數。2局上古林睿煬取得2出局後，被澤野聖悠敲出二壘安打，隨後用曲球讓中川拓真揮空三振，化解失分危機。2局上古林睿煬續投連續飆出2K，但又在兩出局後被塩見泰隆敲出左外野二壘安打，隨後就因預訂用球數到退場，接替登板的宮内春輝成功守住局面，讓古林睿煬免失本場第3分。總計古林睿煬本場先發花費46球投完2.2局，最快球速達到153公里，被敲出4安打、5次三振沒有保送，只因首局被尼基塔敲全壘打丟分，防禦率來到6.75。