我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委柯建銘在立法院議場內敲擊拐杖竟釀傷人事件，如今竟進一步演變成司法風波！他被控在議場衝突中揮杖敲桌，拐杖斷裂飛出擊中徐巧芯，遭依過失傷害罪起訴，台北地院今（21）日開庭審理，未料柯建銘竟無故缺席，法官當庭震怒，下令啟動拘提程序，事件再掀政治與司法攻防。案件源於2024年間朝野在立法院因修法議題多次爆發激烈衝突，包括《立法院職權行使法》、《選罷法》與《公投法》等爭議法案審議過程，議場內頻繁出現推擠、占領主席台等場面。2025年3月25日晚間，國民黨提出「反廢死」等公投案時，時任民進黨團總召的柯建銘，手持伸縮拐杖敲擊桌面2次，未料拐杖前段突然斷裂噴飛。當時徐巧芯正從桌側經過，卻突遭飛出的斷杖擊中右手肘，造成鈍挫傷。現場畫面顯示她當場痛苦大叫，事後也堅持提告，案件進入司法程序。台北地院原訂今日下午2時45分開庭進行審查程序，但柯建銘既未請假，也未委任律師到庭。庭務員現場點名3次均未見其現身，承審法官呂政燁在等待約10分鐘後，當庭諭知將囑託拘提被告到案，意味將由法警或警方執行拘提程序，確保後續審理能順利進行。