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腸病毒疫情進入上升期，台中市政府今（21）日於市政會議宣布，將自4月27日起至12月15日止，推動「腸病毒71型疫苗補助計畫」。針對設籍台中市的低收入戶及安置機構內、出生滿2個月至2歲的嬰幼兒，提供全額疫苗接種補助，這也是台中市首度將弱勢族群腸病毒疫苗納入公費補貼範疇。根據往年疫情監測，腸病毒自3月下旬開始上升，並在5月底至6月中旬達到高峰。市長盧秀燕指出，腸病毒71型傳播力強，且易引發嬰幼兒重症甚至死亡，5歲以下免疫力低下的幼童更是高危險群。盧秀燕表示，由於目前中央尚未將腸病毒71型疫苗納入常規公費接種，家長若自費帶孩子施打，每劑約需4000至4300元，完整接種需耗費近萬元。對經濟弱勢家庭而言，這是一筆沉重的負擔，市府因此決定撥用經費全額補助，讓弱勢孩童也能享有同等的健康防護。衛生局說，符合資格的對象為設籍本市之低收入戶，以及收容於安置機構內的2個月至2歲嬰幼兒。符合條件的家長，只需攜帶「低收入戶證明」、「兒童健康手冊」及「健保卡」，即可前往市內指定合約院所進行預約接種。在接種便利性方面，目前全市各行政區皆有規劃據點，共計約79家合約醫療院所參與。若部分區域無合作院所，當地衛生所亦會提供接種服務，確保「區區有據點」。針對安置機構內的嬰幼兒，則將由社會局提供名冊，並由各區衛生所協助媒合醫療院所完成接種。衛生局呼籲，腸病毒71型是導致重症的主要型別，家長應把握補助機會。後續將視本次預防成果與經費狀況，進一步研議未來是否擴大補助對象，守護更多孩子的成長安全。