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▲S.COUPS帥氣的外型讓他擁有高人氣。（圖／IG@ sound_of_coups）

▲S.COUPS（右）和玟奎（左）組成的小分隊週五起在高雄連唱3天。（圖／IG@sound_of_coups）

韓國人氣男團SEVENTEEN隊長S.COUPS（崔勝哲）和MINGYU金玟奎（珉奎）組成的嘻哈小分隊「CxM」，於本週五（24日）起一連三天在高雄巨蛋開唱，讓粉絲期待萬分！在舞台上閃閃發光的S.COUPS，其實最剛開始並沒有想要當偶像，國二時他翹掉足球隊練習從學校後門逃跑時，意外被Pledis娛樂星探發現才開始展開練習生生涯；現年30歲的他也是少數的「不用當兵的偶像」，因為一次拍攝時左膝蓋十字韌帶斷裂，使他需要透過手術和復健來回歸健康，讓粉絲總是相當心疼。S.COUPS本名崔勝哲，1995年8月8日出生於韓國大邱，是SEVENTEEN的總管隊長，他的藝名結合本名「勝哲」與團名首字母「S」，以及象徵「巨大成功」的「COUPS」；外貌方面，他因深邃五官與白皙膚色，加上長達10毫米的睫毛，經常被誤認為混血兒，不過他可是正港韓國出生長大。S.COUPS的演藝之路其實始於一場「翹課意外」，他在國中二年級時，為了躲避足球練習從學校後門溜走，沒想到卻被Pledis娛樂星探發現，進而開啟練習生生涯，當時他原本夢想是成為體育老師，對當歌手毫無興趣，但在2009年入社後經歷近6年訓練，逐漸成為了帥氣的饒舌歌手，不過毫無基礎的他，其實曾有一度想要放棄，因為看著比自己晚進公司的成員實力日漸增加，舞蹈也跳得比自己還要好，使他陷入了自我懷疑的低潮，不過後來在成員Woozi的鼓勵下重拾了信心，成為了舞台上閃閃發光的偶像。現年30歲的S.COUPS以年齡來說應該要是在軍隊中服役，不過他是少是不用當兵的偶像，因為2023年8月時他在拍攝途中受傷，被診斷為左膝前十字韌帶撕裂，這也讓他被判為兵役5級，等同免除現役與替代役。經過了重建手術並長期復健，直到2024年才慢慢回歸舞台，那段時間裡，雖然可以上台，不過他依然不能做劇烈的舞蹈動作，甚至下舞台時需要成員攙扶才能夠安穩走下來，讓粉絲看了超心疼。儘管如此，S.COUPS仍持續以隊長身份帶領團隊活動，從意外踏入演藝圈到成為頂級偶像，人生歷程堪稱韓娛圈的勵志代表之一，而這樣的完美隊長本週時隔多年來到台灣，於24日起一連在高雄巨蛋舉辦三天的演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，本次活動採實名制購票，一開賣就被粉絲瘋搶，目前票卷已經全數完售，可見SEVENTEEN在台灣的超高人氣。