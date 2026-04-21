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金州勇士在確定無緣季後賽後，總教練科爾（Steve Kerr）將柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）拉進圈內，雙手搭在他們肩上沉重地說：「我不知道接下來會發生什麼，但我愛死你們了。」這場充滿離別氣息的對話，似乎預示了勇士王朝最後的變革。格林今日在個人播客中打破沉默，直言那一刻：「感覺就像是結束了。」格林（Draymond Green）在播客中表示，雖然他極度希望科爾明年能續留灣區，但現場的氣氛卻讓他感到不安，「我不知道，兄弟。感覺就像那就是終點了。真的是那種感覺。」格林感性地回憶，科爾在2014年接掌帥印後，大膽將他拉上先發，並將他培養成球隊的防守與情感核心。「我這輩子都在贏球，但科爾教了我許多關於贏球的細節與層次，他讓我知道贏球絕對不是僥倖。」格林強調，科爾生涯執教奪下604勝及季後賽104勝的神蹟，是他作為「贏家」的最佳證明。根據權威記者謝爾本（Ramona Shelburne）與史雷特（Anthony Slater）的消息，60歲的科爾已將未來的決定期限鎖定在接下來的1至2週內，這也與勇士高層的急迫感同步。如果科爾最終選擇留下，勇士預計將對教練團進行大洗牌，並重新調整過度依賴三分球的戰術體系；但若科爾決定離開，勇士的選帥計畫將擴展至NCAA，尋找新的領頭。外界擔憂，若勇士真的找來缺乏職籃經驗的大學教頭，來領導柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與重傷復原中的巴特勒（Jimmy Butler），無疑是一場高風險的豪賭。格林坦言，勇士正面臨隊史最重大的決定；是圍繞熟悉的面孔重建王朝，還是與那位定義了他們最輝煌成功的總教練分道揚鑣，勇士的未來充滿未知數。