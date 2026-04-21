日本又傳出有台灣籍旅客運毒入境事件！一名台灣男子入境日本羽田機場時，被發現行李箱中的椰子油瓶中含有「喪屍煙彈」的液體，而遭到逮捕。目前日本警方正針對是否有走私集團參與其中展開調查。
綜合富士新聞網（FNN）等日媒報導，一名46歲台灣男子陳建國19日涉嫌從自馬來西亞走私含有俗稱「喪屍菸彈」的指定藥物「依託咪酯」（Etomidate）入境日本，量多達1.5公斤。在羽田機場的檢查中，海關人員在其行李箱內發現偽裝成椰子油瓶裝的液體，經檢驗後確認含有「依託咪酯」成分。
據悉，陳嫌在接受調查時表示，他是透過社群媒體認識的朋友告知「有一份幫人代送東西的工作可以領報酬」，因此才接下委託，並辯稱「不知道裡面裝的是依託咪酯」，否認了部分指控。
警視廳認為此案涉及以亞洲為據點的國際走私組織，目前正擴大偵辦中。
無獨有偶，另一名50歲台灣女子16日從泰國飛抵日本時，同樣在羽田機場被查獲將4公斤的喪屍煙彈藏在行李箱中，創下日本對該藥物史上最大查獲量。女子遭查獲後，也不斷辯稱行李箱是從1位台灣朋友那裡借來的，自己並不知道裡面裝有違禁品。
喪屍煙彈原為一種臨床短效麻醉藥物，近年在全球出現嚴重的濫用現象。吸食過量可能導致四肢麻痺、出現異常行為等健康危害。日本厚生勞動省已於去年5月正式將其列為「指定藥物」，除醫療目的外，嚴禁進口、持有或使用。
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據悉，陳嫌在接受調查時表示，他是透過社群媒體認識的朋友告知「有一份幫人代送東西的工作可以領報酬」，因此才接下委託，並辯稱「不知道裡面裝的是依託咪酯」，否認了部分指控。
警視廳認為此案涉及以亞洲為據點的國際走私組織，目前正擴大偵辦中。
無獨有偶，另一名50歲台灣女子16日從泰國飛抵日本時，同樣在羽田機場被查獲將4公斤的喪屍煙彈藏在行李箱中，創下日本對該藥物史上最大查獲量。女子遭查獲後，也不斷辯稱行李箱是從1位台灣朋友那裡借來的，自己並不知道裡面裝有違禁品。
喪屍煙彈原為一種臨床短效麻醉藥物，近年在全球出現嚴重的濫用現象。吸食過量可能導致四肢麻痺、出現異常行為等健康危害。日本厚生勞動省已於去年5月正式將其列為「指定藥物」，除醫療目的外，嚴禁進口、持有或使用。