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亞特蘭大老鷹隊在今（21）日的季後賽關鍵戰中，憑藉強硬的防守與板凳深度打出亮眼表現。賽後，季中從金州勇士隊被交易至此的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）接受採訪，展現出遠超以往的成熟心態。他強調自己來到亞特蘭大後，唯一的目標就是「成為贏家」，並不在意具體角色，只想在場上發揮影響力。談到今日替補登場時的任務，庫明加表示最重要的就是「定下基調」，尤其是在球隊進攻陷入乾旱期時，防守端的能量不容下滑。他直言：「最重要的就是先在防守端定下基調，盡可能打得更有身體對抗。當球投不進時，我們必須在其他地方把比賽頂起來，這是一種心態問題。」庫明加在比賽中展現了極強的禁區衝擊力，他認為強硬的防守是進攻的火車頭，只要防守強度提升，進攻自然會順暢起來。他也提到，雖然要保持侵略性，但必須打得更聰明，避免無謂的拉人犯規，在裁判的尺度與身體對抗間取得平衡。針對客場球迷對隊友CJ（CJ McCollum）的言語針對，庫明加稱這些聲音反而成了球隊的助燃劑。他觀察到：「那些聲音確實把CJ給帶動起來了，他非常享受那種氛圍。球迷的針對讓他感到興奮，而那股能量也感染了我們所有人，讓我們打得更團結。」此外，庫明加也特別讚揚隊友古耶（Mouhamed Gueye）帶傷回歸的鬥志，稱其為「展現激情」。他引用總教練斯奈德（Quin Snyder）的話，「我們現在就是在戰壕里，所以你必須戰鬥到最後。看到古耶能回來，意義很大。這說明他真的把自己當成我們的一份子，也真的想幫助我們贏球。」當被問及交易至老鷹後，是否曾設想過會扮演如此關鍵的角色，庫明加給出了一個成熟的回答：「說實話，不管在哪支球隊，我的想法都一樣，就是去做一個贏家。我不覺得這與什麼『關鍵角色』有關，只要我上場能做該做的事並幫助球隊贏球，對我來說就足夠了。」庫明加在經歷轉隊的波折後，似乎已從過去那個在意上場時間的新秀，轉變為一名專注於團隊勝利的成熟戰士。如果能保持此種心態，他提供給老鷹板凳的活力，將是球隊非常重要的能量。