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總統賴清德今（21）日接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團，重申台灣位處民主防線最前緣，面對威權主義威脅，將持續提升國防力量、建構全社會防衛韌性，以實力守護和平，期盼台美持續在各領域加強交流合作，在自由、民主、繁榮的道路上攜手前進。會長何慕理也提及美對台軍售，雖立法院尚未完成軍購預算審議，但仍充滿希望，「相信台灣人民深知自我防衛的重要性」。賴清德致詞時表示，首先歡迎台灣老朋友、CSIS會長John Hamre率團來訪，並表示很高興再次見到CSIS地緣政治暨外交政策部主席車維德（Victor Cha）和中國權力計畫主任林洋（Bonny Lin）。在座貴賓都是長期關注台灣議題的好朋友，要代表台灣人民表達誠摯的歡迎與感謝。賴清德指出，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常。而CSIS像是一盞強大的探照燈，透過精準的兵棋推演、政治分析和國際投書，讓世界理解台海和平穩定對全球繁榮至關重要。訪團貴賓長年以來的關切，讓台灣在國際不孤單，更讓威權者有所忌憚。賴清德進一步指出，無論是台灣的國家安全、印太的和平穩定，或是世界的民主發展，台灣人深信和平靠實力，實力是和平的護城河。因此政府積極提升國防力量、建構全社會防衛韌性。台灣今年度的國防預算按照北約標準已超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。政府也提出為期8年400億美元的國防特別預算，以加速裝備的籌獲與現代化，更向世界展現出台灣自我防衛及捍衛印太和平穩定的決心。賴清德感謝美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，並在上個月的美日元首峰會重申台海和平穩定的重要性。賴清德表示，台灣和美國持續在各領域加強交流合作。今年2月完成了第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」，所涵蓋的議題是歷屆以來最多元、也最全面的一次，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物供應鏈等重要合作。更簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，展現出共生夥伴關係，也有助於雙方未來共同擴大潛在合作的規模。賴清德談到，今年是台灣總統直選30週年，也是美國建國250週年，這個月10日《台灣關係法》立法剛滿47年，正因為有訪團貴賓如此重視台灣的友人，台美關係才能不斷深化，在自由、民主、繁榮的道路上攜手前進。賴清德表示，會長何慕理返美後即將交棒給參謀首長聯席會議前主席鄧福德（Joseph Dunford）。台灣永遠不會忘記這些年來何慕理會長與CSIS團隊給予的堅定支持。並強調台灣的大門永遠為老朋友敞開，歡迎會長常常來訪，也期待未來有機會與新任會長鄧福德見面交流，最後祝福訪團貴賓訪問行程順利、成果豐碩。何慕理致詞時談到，當他加入CSIS時，第一個國際行程就是來到台灣；此次則是擔任CSIS會長任內最後一次進行國際訪問，很高興與老朋友們見面。並提到，上次率CSIS訪台是3年前，當時正值總統大選競選期間，原本預估與當時擔任副總統的賴總統僅能會晤5分鐘，但最終雙方深入交流長達一小時，讓代表團留下深刻印象。何慕理說，3年前來台的每場會談，總會有兩項議題被提出，台灣代表會問「美國會不會來協防台灣？」美方代表則會問：「台灣會不會做好自我防衛？」。此行很高興看到在賴總統的領導下台灣已展現顯著進展，對自我防衛做出重大承諾，除了採購重要軍備外，更積極強化全民國防韌性，令人欽佩。何慕理提到，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）了解台灣是美國非常重要的夥伴，因此在許多重要領域積極推進，很高興看到賴總統在過去2年來取得的進展，雖然還有許多工作尚待推動，包括立法院尚未完成軍購預算審議，但他仍充滿希望，相信台灣人民深知自我防衛的重要性，而做好越充足的準備，嚇阻的力量就越大。最後何慕理說，當他看到台灣的國旗，會想到這是亞洲自由的象徵，因此更應致力推動台灣的安全與繁榮。強調自己將台灣視為第二個家，會永遠將台灣放在心裡，訪團成員也將持續致力推動台灣的成功與安全。