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▲金玟奎是用拍手加唱國歌的方式通過經紀公司試鏡的。（圖／IG@min9yu_k）

▲玟奎成為SEVENTEEN後賺超多，曾被父母五億零用錢。（圖／IG@min9yu_k）

人氣男團SEVENTEEN成員金玟奎（珉奎）和隊長S.COUPS（崔勝哲）組成的嘻哈小分隊「CxM」，於本週五（24日）來到台灣一連三天在高雄巨蛋開唱，讓粉絲超踴躍搶票入場！玟奎在團體中憑藉高顏值與舞台魅力擁有超高人氣，雖然從小就長得超帥氣，不過他並沒有要出道當偶像的意思，一次放學時被星探相中後，在毫無準備的狀態下竟然是靠「拍手＋唱國歌」通過試鏡並出道；隨著事業蒸蒸日上，他身上的代言更是數不清，因此他曾經透露自己在父母節時給了父母五億零用錢（約台幣1290萬元），讓成員聽完嚇傻，原地報名「我可以當你媽嗎？」金玟奎的出道之路可以說是充滿巧合，從小就長得很帥氣的他，在國中放學途中被Pledis娛樂星探一眼相中，臨時被邀請參加試鏡，當時毫無準備的他，只憑記憶用教會常見的鼓掌舞搭配國歌完成唱跳表演，原本以為機會渺茫，沒想到竟順利通過，讓他本人都覺得相當荒謬，事後他曾好奇詢問公司代表入選原因，沒想到得到的回答竟是：「我們公司也該找個帥氣的練習生了！」出道後，金玟奎憑藉出眾外型與穩定實力迅速累積高人氣，在SEVENTEEN團內擁有亮眼地位，不僅舞台表現備受肯定，也成為品牌代言寵兒，廣告、活動邀約接連不斷，使他收入水漲船高，成為團內公認的「吸金王」之一，無論是時尚、彩妝或精品領域，都能看到他的身影，可見他在韓流市場的超強競爭力。除了事業成功，金玟奎對家人的孝順行為也是超有名，他曾在節目中透露，自己父母節時分別匯給父母各2.5億韓元，總計高達5億韓元（約台幣1290萬元）作為零用錢，超驚人數字讓一旁成員聽完當場傻眼，開玩笑問「我可以當你媽嗎？」片段曝光後讓粉絲也直呼「不追星了，轉職當玟奎媽媽！」從意外入行到成為頂級偶像，金玟奎靠著過人實力以及帥氣外型縱橫演藝圈，而帥氣的他本週更是時隔多年來到台灣，跟S.COUPS一起在高雄舉辦一連三天的演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，本場活動採實名制購票，一開賣就被粉絲搶購一空，可見他們在台灣的超強人氣。