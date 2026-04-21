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受到國際油價持續攀升的沉重壓力，繼航空客運燃油附加費喊漲後，貨運市場也跟進拋出震撼彈。華航、長榮航與星宇航空近日陸續向代理商發出漲價通知，預計自5月起，全面調漲台灣出口至全球各地的貨運燃油附加費，且此次調漲幅度高達100%勢。華航於20日率先致發漲價函給代理商，表示依據公司平均購油成本換算燃油價格，並呈報民航局核備後，將於5月1日起正式調整台灣地區貨物出口的燃油附加費。隨後，星宇航空與長榮航空也相繼發布公告，宣布為反映市場油價劇烈變動，將自5月2日零點起跟進調整，且漲價數據與調幅皆與華航的標準一致。長程線（歐美等地區） 燃油附加費將從現行的每公斤41元，大幅調升至81元。短程線（亞洲等地區） 燃油附加費將從現行的每公斤14元，直接飆漲1倍至28元。針對來勢洶洶的漲價潮，空運貨攬業者無奈表示，面對國際油價居高不下，航空業者為了轉嫁多出來的沉重營運成本，調漲附加費已是勢在必行。貨攬業者進一步指出，貨運燃油附加費在4月才剛剛調漲過一波。以目前的行情來看，台灣直飛美國的整體空運價格大約落在每公斤261元至291元之間。隨著5月份這波翻倍漲的燃油附加費正式上路後，預期飛往美國的空運總運價將突破每公斤300元的整數大關，勢必將對終端進出口貿易商的物流成本造成顯著衝擊。