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日本政府今（21）日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除了對海外武器銷售的限制，將允許殺傷性武器出口。這是日本數十年來最大規模的國防出口規則改革，對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，對此嚴重關切，「堅決抵制日本新型軍國主義的妄動」。郭嘉昆在中國外交部今日例行記者會上，被問及日本修改「防衛裝備移轉三原則」、允許殺傷性武器出口一事時回應表示，「對此嚴重關切」。郭嘉昆指出，「當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行。正是基於日本的侵略歷史，為了防止日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業」。郭嘉昆認為，日方近期在軍事安全領域一系列危險動向，戳穿了其過去「和平國家」和「專守防衛」的自我標榜，「許多專家學者擔心日本重新開啟戰爭機器，對外輸出戰爭，日本加速『再軍事化』是事實和現實，有實際的路線和行動，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本『新型軍國主義』的妄動」。另外，日本首相高市早苗以「內閣總理大臣」為名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品，對此，郭嘉昆表示堅決反對並「嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議」。