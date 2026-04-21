「樂天女孩」熊霓加入球團近6年，當年以一支3分鐘應援舞短片爆紅，而後備受綜藝大哥胡瓜提攜，知名度大開，她近日在粉專分享一系列赴越南旅遊的照片，其中一張疑似裙子太短不慎走光，本人用貼圖遮住後才上架。
熊霓旅遊照疑走光 急用P圖遮羞才上架
剛從胡志明市度假返台的熊霓，昨（20）日公開數張美照，只見一張她躺在飯店吊椅上的照片，極短百褶裙往上翻，露出一小截安全褲，似乎臀部也不小心見客，熊霓以一個愛心圖案蓋住曝光部位，才放心將照片上傳。
熊霓意猶未盡寫下：「真的好喜歡🇻🇳（越南），想再去越南當漂亮小姐姐！才回來不久又想去了！衣服好買、店好拍連心情都變超好！」粉絲熱切留言：「美腿」、「秀色可餐」、「漂亮的辣妹！」
熊霓舞蹈資歷顯赫 奪樂天女孩甄選冠軍
23歲熊霓現為樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）與慕獅女孩成員，也是近年啦啦隊圈備受矚目的「雙棲女神」，她從小二開始學習國標舞，從拉丁、摩登十項打下堅實基礎，曾經多次代表台灣出國參賽，包括在「香港荷花盃國際公開賽」奪下16歲組及跨組21歲組拉丁舞第一名，成績相當亮眼。
熊霓身高約160公分、體重約47公斤，擁有甜美外型、優秀比例和出色的國標舞資歷，她整整11年在義大利接受世界級國標舞冠軍教練指導，海外閱歷讓她累積紮實的舞蹈背景與國際舞台經驗，也成為她後來跨足啦啦隊與演藝圈的本錢。2021年，年僅18歲的熊霓參加樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」甄選，以第一名成績脫穎而出，正式踏入中職應援圈至今。
資料來源：熊霓臉書
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剛從胡志明市度假返台的熊霓，昨（20）日公開數張美照，只見一張她躺在飯店吊椅上的照片，極短百褶裙往上翻，露出一小截安全褲，似乎臀部也不小心見客，熊霓以一個愛心圖案蓋住曝光部位，才放心將照片上傳。
熊霓意猶未盡寫下：「真的好喜歡🇻🇳（越南），想再去越南當漂亮小姐姐！才回來不久又想去了！衣服好買、店好拍連心情都變超好！」粉絲熱切留言：「美腿」、「秀色可餐」、「漂亮的辣妹！」
23歲熊霓現為樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）與慕獅女孩成員，也是近年啦啦隊圈備受矚目的「雙棲女神」，她從小二開始學習國標舞，從拉丁、摩登十項打下堅實基礎，曾經多次代表台灣出國參賽，包括在「香港荷花盃國際公開賽」奪下16歲組及跨組21歲組拉丁舞第一名，成績相當亮眼。
熊霓身高約160公分、體重約47公斤，擁有甜美外型、優秀比例和出色的國標舞資歷，她整整11年在義大利接受世界級國標舞冠軍教練指導，海外閱歷讓她累積紮實的舞蹈背景與國際舞台經驗，也成為她後來跨足啦啦隊與演藝圈的本錢。2021年，年僅18歲的熊霓參加樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」甄選，以第一名成績脫穎而出，正式踏入中職應援圈至今。