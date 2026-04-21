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三星電子近日已正式通知客戶，即日起停止生產LPDDR4、DDR4行動記憶體，這也讓中國記憶體廠商趁勢卡位，積極布局搶佔DRAM市場，對此，分析師認為，南亞科近期私募目的擴產、中國也要擴產，加上零組件都在漲價，影響終端產品如手機、電腦售價也會跟著提高，消費者購買意願被抑制，記憶體火熱前景恐怕無法期待。外媒報導，三星電子宣布逐步退出DDR4與LPDDR4等記憶體市場，並全面轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM）等高階產品，也讓中國記憶體廠商趁勢卡位、積極布局。中國DRAM製造商長鑫存儲，已承接來自中國無晶圓廠半導體公司兆易創新高達8.25億美元（約新台幣259.64億元）的採購訂單，將較去年採購額成長近6倍，中國正加速建立自有DRAM供應鏈體系，並擴展至DDR3、DDR4及LPDDR4等產品線，提升在成熟製程市場的自主能力。對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》受訪表示，如果記憶體要維持第一個供不應求的市況，「那就是不能有人偷跑。」也就是有沒有人偷偷擴產。例如，近期南亞科私募案，總募集金額高達新台幣700億元，而資金是要用來擴產DDR5，擴產目的就是讓策略投資人使用，未來三年終端市場像是PC、NB、手機等去應用。翁偉捷指出，除了南亞科擴產之外，中國也似乎確定擴產，如果中國跟著擴產，那記憶體供不應球的狀況一定會逐漸緩解。另一方面，價格上漲空間也必定會慢慢被抑制，由於上漲趨勢題材是炒「供不應球」，一旦供給可以逐步回升，就「不存在供不應求了」，甚至未來可能轉為供需平衡，亦或是供過於求的情況。除此之外，不只記憶體在漲價，近期就連CPU也要漲，更早之前包括被動元件、PCB也都在漲，他直言，光是這四個關鍵零組件全都在漲價，成本也會反映在終端設備的售價上，例如，一台PC的售價調整幅度就明顯會反映出來，也就會連帶壓抑到消費者的購買意願。所以，翁偉捷分析，業者希望消費者需求回升，購買終端電子產品，帶動換機需求的熱潮，然而，目前看來，現在由於價格都在調漲，反倒壓抑了整體消費者的購買意願，「那需求沒出來，再加上供給越來越多」，那期待換機潮，整體前景可以持續很久，可能較難以期待。他認為，以三星現在釋出的消息，再回頭看台股記憶體族群是否有機會，也許短期題材上會有反應，但若未來真的看到中國DDR4的產能也開出來了，而南亞科DDR5產能也變大，加上供給和需求之間的差距在縮小。「那股價怎麼可能還會像過去一樣大波段、大幅度的上漲？就不太可能會」，翁偉捷觀察，台股記憶體族群股價依舊會漲，但漲幅並不會像過去如此猛烈。「過去的這種旱地拔蔥式的股價飆漲模式，就不會在今年發生」，因為今年價格上漲幅度趨緩，對股價的評價就會重新開始修正。