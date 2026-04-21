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▲民政局長吳世瑋頒贈獎狀，感謝各宮廟用心投入，點亮城市祈福與幸福氛圍。(圖／民政局提供2026.4.21)

台中宗教美學閃耀國際！2026中台灣燈會「幸福祈願村」近日橫掃美國MUSE設計大獎，一舉抱回5項獎座，成為展場內吸睛度最高且獲國際肯定的指標燈區。民政局長吳世瑋今（21）日於表揚儀式中指出，透過大里七將軍廟、梧棲永天宮、豐原慈濟宮及南屯萬和宮的投入，成功以光影藝術勾勒出台中的文化韌性，讓655萬賞燈民眾感受到深具當代美學的祈福氛圍。吳世瑋指出，「幸福祈願村」以融合傳統信仰、地方文化與當代美學的創新策展，一舉抱回2金3銀佳績。其中，整體「光環境燈組」巧妙融入屯區香米、海線生態、山城鮮果及城區創意，勾勒出城市發展的韌性，榮獲「概念設計類金獎」。在宮廟主題燈組方面，大里七將軍廟「忠義護鄉土」展現精湛燈藝，奪下「照明設計類金獎」；豐原慈濟宮「媽祖童樂園」及南屯萬和宮「龍馬呈祥慶元宵」雙獲「概念設計類銀獎」；梧棲鴨母寮永天宮「永天光耀」則摘下「活動藝術類銀獎」，充分展現台中宗教文化與藝術創作的豐厚實力。民政局指出，燈會期間四間宮廟也積極推出互動行銷活動，成功帶動參觀熱潮，成為遊客爭相拍照打卡的人氣焦點。大里七將軍廟推出限量兌換的七將軍廟零錢包及Q版七將軍手搖杯提袋；梧棲鴨母寮永天宮發送吸睛可愛的「永天小鴨提燈」；豐原慈濟宮定時發放馬年錢母與月老姻緣繩；南屯萬和宮則推出與燈組合照上傳即可獲贈萬和宮錢母活動，吸引大批民眾熱情參與，讓燈區人氣與話題持續升溫。吳世瑋強調，宗教團體長期深耕地方，是台中最穩定的社會力量。此次透過燈藝結合祈福意象，不僅為燈會增添國際亮點，更讓民眾在賞燈之餘感受到溫暖守護，展現台中多元共融的城市魅力。