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▲ 台南運河百年盛典展開，黃偉哲邀民眾感受獨有的城市水岸風采。（圖／南市府提供）

▲ 台南運河百年盛典展開，系列活動自春季延續至秋季，5月16日於台南文化中心舉辦「百年樂音的流動」台南市交響樂團春季音樂會，首演運河百年交響詩，結合影像回顧，呈現河道故事。（圖／南市府提供）

▲ 7月推出「運河100雙城好河」美食船班；10月10日民政局規劃「百年新人遊河」，邀請百位新人共襄盛舉，象徵嶄新篇章。（圖／南市府提供）

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台南運河自1926年正式通航至今，承載府城百年記憶的文化動脈，今年迎來通航百週年。台南市政府日前於永華市政中心舉行「運河百年紀念系列活動」宣傳記者會，市長黃偉哲宣布自4月起集結各局處力量，規劃多元展演與節慶內容，邀請民眾見證城市發展軌跡。市長黃偉哲表示，運河百年是人生難得一遇的重要時刻，這幾年接連迎來「台南400」、「府城300」到「運河100」等歷史里程碑，別具意義。運河承載不同世代台南人的共同記憶，市府團隊自兩年前即積極籌辦，整合各局處資源，將全力以「100分」的規格辦理，期盼透過一系列活動，呈現台南深厚文化底蘊。南市府表示，市府將於5月1日至2日的五一勞動節假期，在環河街(廣八廣場及河樂廣場西側)舉辦戶外音樂祭，邀請本土天團玖壹壹、超人氣樂團理想混蛋、金曲最佳女歌手李竺芯、新加坡創作歌手邱鋒澤等逾10組藝人接力演出，邀請大家來台南品嘗美食、體驗水岸風采，感受台南獨有的城市底蘊與文化記憶。此外，系列活動自春季延續至秋季，5月16日於台南文化中心舉辦「百年樂音的流動」台南市交響樂團春季音樂會，首演運河百年交響詩，結合影像回顧，呈現河道故事；7月推出「運河100雙城好河」美食船班；10月10日民政局規劃「百年新人遊河」，邀請百位新人共襄盛舉，象徵嶄新篇章。