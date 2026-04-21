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日前，位於屏東夜市，過去曾入選「屏東100碗」的某知名黑白切攤少東，四肢遭重擊成粉碎性骨折，手腳筋也幾乎遭人挑斷，丟包寶建醫院急診室外，血流滿地畫面之驚悚，引爆社會高度關注！不過，隨著案情延燒，這名31歲徐姓男子過去的暴力黑歷史也一併被挖出。徐男過去也曾將人塞進車輛後車廂押走毆打，如今歷史重演，只是角色對調，昔日施暴者反遭更殘忍手段報復，讓人不禁感嘆「惡人自有惡人磨」。警方調查指出，徐男於本（4）月19日因幫一名捲入詐騙集團的小弟出頭，與一名27歲陳姓男子結怨。事後，陳姓男子及其同夥埋伏徐男，強行押上車後，載往屏東市六塊厝一帶偏僻地區施暴。過程中徐男不僅遭暴力毆打，甚至被人用榔頭打碎關節、造成手腳粉碎性骨折，手腳筋也僅剩部分連結，神經與筋絡受損嚴重。最終，徐男被塞進BMW後車廂內，滿身是血遭丟包急診室外。由於傷勢嚴重，醫療人員初步評估不排除留下終身失能的可能。然而，徐男也遭人起底，過去同樣涉及多起暴力案件。檢方指出，約一年前，徐男與黃姓友人因與李男、魏男發生糾紛，雙方約定於2025年5月9日晚間在屏東長治鄉一處香蕉集貨場談判，現場氣氛緊張，李男竟持鐵棒攻擊車輛。徐、黃2人隨即下車，持槍朝空中連開11槍，意圖恐嚇對方，場面一度失控。事件並未就此落幕。檢方續查，徐男因不滿對方報警處理，於同月11日深夜再度找上門，夥同林姓男子前往釣蝦場談判。談判破裂後，竟將李男強押進車輛後座，另將魏男塞入後車廂，載往長治交流道下方偏僻處，持木棍對兩人施暴，造成魏男頭部及四肢多處傷勢，甚至引發橫肌紋溶解症，李男也受有雙臂挫傷。全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及傷害罪起訴，目前由屏東地方法院審理中。不到一年時間，徐男從施暴一方淪為受害者，且手段更加兇殘。警方目前正持續追查陳姓男子及相關涉案人員到案說明，並釐清雙方糾紛背景及是否涉及組織性暴力行為，全案朝傷害、妨害自由等罪嫌偵辦中。