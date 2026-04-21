蘋果執行長庫克宣布將在9月交棒，新任CEO為蘋果硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus），庫克將轉任蘋果董事會執行主席，庫克在聲明稿中感性表示：「能擔任蘋果CEO，是我一生中最大的榮幸。」外媒回顧，庫克自2011年接任CEO以來的15年，市值從3500億美元一路狂飆到4兆美元，庫克做對了什麼好幾件事，讓蘋果沒在失去賈伯斯後跌落神壇，反而成就了更龐大的科技帝國。
在庫克的領導下，蘋果的市值從約3500億美元一路狂飆至高達4兆美元，成長幅度超過1000%；年營收更從2011年的1080億美元幾乎翻了四倍，於2025年突破4160億美元。如今，蘋果的活躍設備安裝量已超過25億台，版圖擴及全球超過200個國家與地區，並擁有超過500家實體零售店。
庫克把iPhone變成更大的生態系平台
相較於賈伯斯被視為開創iPhone的人，庫克更像是把iPhone推向龐大平台化經營的掌舵者。外媒普遍認為，他任內最重要的成績之一，就是把蘋果從單一明星產品公司，擴展成橫跨穿戴、服務與晶片整合的完整生態系企業，包括Apple Watch、AirPods以及Vision產品線都在他的時代成形並壯大。
庫克推動自行研發晶片Apple Silicon
庫克任內另一項重要里程碑，就是推進Mac從Intel處理器轉向Apple自研晶片。改變了蘋果對核心技術的掌握程度。官方簡介也提到，Ternus本人正是Mac轉向Apple Silicon的重要推手之一，顯示這條技術路線將持續成為蘋果未來發展主軸。
庫克把服務事業養成蘋果第二成長曲線
在硬體之外，庫克也成功把服務事業做大，發展成規模超過1000億美元的龐大事業體。外媒點出，Apple Music、Apple TV+、iCloud等服務版圖持續擴張，讓蘋果營運不再完全依賴iPhone單一產品循環。這種收入結構的改變，也被視為蘋果能維持高獲利與高估值的重要原因之一，
庫克主導Apple Watch、AirPods穿戴裝置
賈伯斯推出了iPhone，而庫克則將其發展成一個強大的平台。庫克主導了Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等全新穿戴式設備的誕生，帶領蘋果跨足健康與娛樂領域。庫克曾堅信，蘋果對人類最大的貢獻將在於「健康」領域。
庫克成功度過COVID-19、主導與川普政府的關係
無論是面對COVID-19疫情初期的全球供應鏈危機與零售店關閉，還是川普總統任內的關稅政策與貿易戰，庫克展現了高超的危機管理能力。他成功主導了蘋果與川普政府的關係，甚至承諾投資高達6000億美元來擴大蘋果在美國的商業版圖。
庫克後期AI落後與Vision Pro的挑戰
儘管戰功彪炳，庫克掌舵晚期，蘋果在虛擬實境與人工智慧領域的擴張面臨考驗，像是要價高昂的Vision Pro頭戴裝置目前仍侷限於小眾市場，未能像過去的蘋果產品那樣掀起主流熱潮。此外，由於延遲了Siri的重大更新，蘋果在AI戰場上被認為落後於OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini等強勁對手。
為什麼交棒給特納斯？
CNN認為，順利接班的約翰·特納斯（John Ternus），早在2001年便加入蘋果產品設計團隊，並於2021年升任硬體工程資深副總裁。他在iPad、AirPods以及多代iPhone和Mac的開發中皆扮演了關鍵角色，同時也是Mac轉向Apple Silicon的重要推手之一，顯示這條技術路線將持續成為蘋果未來發展主軸。
近期主導推出蘋果首款低價筆電MacBook Neo，以及推出性能強大的iPhone 17 Pro系列、極致輕薄的iPhone Air和iPhone 17。還有AirPods具備非處方助聽器等聽力健康系統功能，對於新接班人，庫克給予極高評價：「他擁有工程師的頭腦、創新者的靈魂，以及正直領導的心。」
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庫克把iPhone變成更大的生態系平台
相較於賈伯斯被視為開創iPhone的人，庫克更像是把iPhone推向龐大平台化經營的掌舵者。外媒普遍認為，他任內最重要的成績之一，就是把蘋果從單一明星產品公司，擴展成橫跨穿戴、服務與晶片整合的完整生態系企業，包括Apple Watch、AirPods以及Vision產品線都在他的時代成形並壯大。
庫克推動自行研發晶片Apple Silicon
庫克任內另一項重要里程碑，就是推進Mac從Intel處理器轉向Apple自研晶片。改變了蘋果對核心技術的掌握程度。官方簡介也提到，Ternus本人正是Mac轉向Apple Silicon的重要推手之一，顯示這條技術路線將持續成為蘋果未來發展主軸。
在硬體之外，庫克也成功把服務事業做大，發展成規模超過1000億美元的龐大事業體。外媒點出，Apple Music、Apple TV+、iCloud等服務版圖持續擴張，讓蘋果營運不再完全依賴iPhone單一產品循環。這種收入結構的改變，也被視為蘋果能維持高獲利與高估值的重要原因之一，
庫克主導Apple Watch、AirPods穿戴裝置
賈伯斯推出了iPhone，而庫克則將其發展成一個強大的平台。庫克主導了Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等全新穿戴式設備的誕生，帶領蘋果跨足健康與娛樂領域。庫克曾堅信，蘋果對人類最大的貢獻將在於「健康」領域。
無論是面對COVID-19疫情初期的全球供應鏈危機與零售店關閉，還是川普總統任內的關稅政策與貿易戰，庫克展現了高超的危機管理能力。他成功主導了蘋果與川普政府的關係，甚至承諾投資高達6000億美元來擴大蘋果在美國的商業版圖。
庫克後期AI落後與Vision Pro的挑戰
儘管戰功彪炳，庫克掌舵晚期，蘋果在虛擬實境與人工智慧領域的擴張面臨考驗，像是要價高昂的Vision Pro頭戴裝置目前仍侷限於小眾市場，未能像過去的蘋果產品那樣掀起主流熱潮。此外，由於延遲了Siri的重大更新，蘋果在AI戰場上被認為落後於OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini等強勁對手。
CNN認為，順利接班的約翰·特納斯（John Ternus），早在2001年便加入蘋果產品設計團隊，並於2021年升任硬體工程資深副總裁。他在iPad、AirPods以及多代iPhone和Mac的開發中皆扮演了關鍵角色，同時也是Mac轉向Apple Silicon的重要推手之一，顯示這條技術路線將持續成為蘋果未來發展主軸。
近期主導推出蘋果首款低價筆電MacBook Neo，以及推出性能強大的iPhone 17 Pro系列、極致輕薄的iPhone Air和iPhone 17。還有AirPods具備非處方助聽器等聽力健康系統功能，對於新接班人，庫克給予極高評價：「他擁有工程師的頭腦、創新者的靈魂，以及正直領導的心。」