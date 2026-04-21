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紐約大都會隊近期表現低迷，不僅慘遭22年來最長的11連敗，更在國聯戰績墊底，球隊堪稱美國職棒大聯盟（Major League Baseball）最願意花錢的球隊，不過金錢未能轉化為勝利。美國媒體《Fox News》於提出了一個出人意料的說法：這一切的元兇可能是紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。報導指出，作為紐約首位穆斯林市長，曼達尼於4月9日造訪大都會主場花旗球場。當時大都會戰績尚稱平穩，市長在當天與球隊吉祥物「大都會先生（Mr. Met）」及「大都會夫人（Mrs. Met）」熱情擁抱並留下滿面笑容的合影。沒想到這張照片竟成了「連敗起點」。當天大都會遭逆轉輸球後，便開啟了這波漫長的黑暗期。統計顯示，在市長造訪後，大都會已連續輸掉10場比賽，加計前一場敗仗共計11連敗。球迷憤怒地將此現象比擬為波士頓紅襪隊著名的「貝比魯斯魔咒」，戲稱其為「曼達尼的詛咒（Curse of Mamdani）」。曼達尼市長自詡為「民主社會主義者」，剛就任滿100天的他主張公共設施與交通免費化。這份政治色彩也成了球迷茶餘飯後的冷嘲熱諷。有球迷狠酸：「大都會隊正在實踐『曼達尼社會主義』，把勝利無私地分給那些沒有資金實力的弱隊。」這番言論暗諷大都會隊雖然擁有全大聯盟最雄厚的財力之一，戰績卻爛到像是在「救濟他人」。更有球迷驚呼：「看到他擁抱大都會夫婦時，我就覺得不妙，這簡直是被施了黑魔法！」大都會將於22日（日本時間23日）回到主場，展開與雙城隊、洛磯隊的6連戰。如果首戰再度失利，將創下自2002年以來、睽違24年的12連敗紀錄。此外，陣中台灣球迷關注的日籍強投千賀滉大，在連敗期間的表現也差強人意，連續兩場比賽投不滿4局便失掉7分，目前下一場先發日期尚未定案。