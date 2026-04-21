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台中市北屯區清潔隊遭網友爆料，竟將垃圾車汙水及廚餘餿水直接排入路邊水溝，引發社會譁然。市議員林祈烽、施志昌、王立任及參選人陳信秀今（21）日攜帶廚餘桶赴市府前陳情抗議，痛批市長盧秀燕治理失能、基層「螺絲掉光」，不僅造成環境惡臭，更凸顯市府在垃圾去化量能上的崩潰危機，要求市長公開道歉並全面檢討處理 SOP。林祈烽指出，網友拍攝的影片中，路面餿水蔓延、臭氣熏天，主管環境衛生的環保局竟然帶頭污染，讓台中淪為「餿水之都」。他強調，這背後隱藏的是台中垃圾處理量能崩潰的危機：由於焚化廠排隊進場動輒 7 小時，基層清潔隊員在極大壓力下被迫「自己想辦法」，才導致偷排廢水的離譜行徑。施志昌與王立任則同步重砲轟擊，認為市府一邊要求里長防治登革熱，一邊卻由環保局排放汙水，極為諷刺。王立任批評，盧市府團隊不僅是「螺絲鬆了」，而是根本「看不到螺絲」，呼籲任期剩不到一年的盧市長應公開道歉，並積極面對監督不周的問題，而非讓基層獨自背鍋。北屯區議員候選人陳信秀提醒，任意傾倒廚餘恐引發動物傳染病及病媒蚊孳生，成為衛生溫床。對此，北屯區清潔隊隊長宋寶瑞回應表示，此事件係因隊員便宜行事、嚴重違規，後續將依「廢棄物清理法」處以最高新台幣 6,000 元罰鍰，並從嚴從重處分當事人，絕不寬貸。